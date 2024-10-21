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Спорт Петербургская прыгунья в высоту Мария Кочанова получит 2,5 млн рублей за победу на чемпионате в Екатеринбурге

Петербургская прыгунья в высоту Мария Кочанова получит 2,5 млн рублей за победу на чемпионате в Екатеринбурге

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1 комментарий

Прыгунье в высоту из Петербурга Марии Кочановой направлена олимпийская премия за результат, показанный на национальном чемпионате. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики.

Мария выиграла в Екатеринбурге, преодолев планку на высоте 1.97. Это лучше, чем у обладательницы бронзовой награды на Олимпийских играх в Париже.

«По соглашению, подписанному председателем ВФЛА Петром Ивановым с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлёвым, легкоатлеты, которые покажут на летнем ПСБ чемпионате России результаты, соответствующие тройке призеров завершившейся Олимпиады, получат выплаты на уровне крупнейших официальных международных стартов. Мария Кочанова стала единственной, кто выполнил данное условие. Спортсменке уже отправлена премия в размере 2 500 000 рублей», — говорится в официальном заявлении.

Отметим, что Кочанова оказалось единственной российской легкоатлеткой, которой удалось показать результат на уровне призеров Олимпиады. Также читайте разговор «Фонтанки» с Кочановой.

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Комментарии
1
Митя Антонов
22 минуты
Какая олимпийская премия может быть на внутреннем чемпионате? Может быть, ещё и олимпийскую медаль вручат?
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