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Происшествия У метро «Проспект Ветеранов» загорелся лазурный автобус

У метро «Проспект Ветеранов» загорелся лазурный автобус

2 465
7 комментариев

Лазурный автобус загорелся днем в субботу у станции метро «Проспект Ветеранов», видео разместили в паблике «ВКонтакте» «Санкт-Петербург| Питер | Афиша, Новости».

На кадрах видно, как транспортное средство окутали клубы дыма, за кадром слышны испуганные возгласы очевидцев. По словам очевидцев, сработала система пожаротушения, все пассажиры успели выскочить наружу и никто не пострадал.

С лазурными автобусами часто случаются различные происшествия, в силу чего само название «лазурный» уже стало нарицательным.

Накануне «Фонтанка» писала, что один провалился под землю недалеко от станции метро «Автово». Другой в начале сентября задымился на проспекте Королева, а третий — на КАДе в начале лета.

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Комментарии
7
Klaustrofobik
1 час
И все это происходит в нашем любимом городе без всякого участия солдат блока НАТО.
260786601
1 час
В лазурном государстве, у лазурных президента и губернатора горят лазурные автобусы.
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