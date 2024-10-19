У метро «Проспект Ветеранов» загорелся лазурный автобус

Лазурный автобус загорелся днем в субботу у станции метро «Проспект Ветеранов», видео разместили в паблике «ВКонтакте» «Санкт-Петербург| Питер | Афиша, Новости».

На кадрах видно, как транспортное средство окутали клубы дыма, за кадром слышны испуганные возгласы очевидцев. По словам очевидцев, сработала система пожаротушения, все пассажиры успели выскочить наружу и никто не пострадал.

С лазурными автобусами часто случаются различные происшествия, в силу чего само название «лазурный» уже стало нарицательным.

Накануне «Фонтанка» писала, что один провалился под землю недалеко от станции метро «Автово». Другой в начале сентября задымился на проспекте Королева, а третий — на КАДе в начале лета.