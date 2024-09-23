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Происшествия Лазурный автобус ударил три машины в зоне платной парковки в центре Петербурга. Водитель отвлекся

Лазурный автобус ударил три машины в зоне платной парковки в центре Петербурга. Водитель отвлекся

3 803
8 комментариев

Водитель лазурного автобуса устроил ДТП с припаркованными машинами в Центральном районе Петербурга. Под удар попали сразу три автомобиля. Об этом стало известно «Фонтанке» 23 сентября.

По предварительным данным, 63-летний водитель пассажирского транспорта подъезжал к остановке на улице Чайковского, когда отвлекся. В результате мужчина задел стоящую в зоне платной парковки машину, которая следом ударила еще два автомобиля.

Судя по кадрам, которыми с «Фонтанкой» поделились читатели, участником аварии у дома 28 стал автобус, следующий по маршруту № 290. На месте уже работают сотрудники дорожной полиции.

В результате ДТП обошлось без пострадавших. Другие подробности устанавливаются.

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Комментарии
8
280225628
55 минут
Это тоже проявление бегловщины
инкогнитто
2 часа
Почему машины не на ручнике?
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