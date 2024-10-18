Лазурный автобус провалился под землю у «Автово». Вокруг — разлив воды и пар

Утром 18 октября лазурный автобус провалился под землю недалеко от станции метро «Автово». Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, общественный транспорт застрял задним правым колесом в асфальте на Кронштадтской, 13.
На присланных в редакцию кадрах видно, что автобус окутало паром из коммуникаций, а вокруг него разлилась вода.
Водитель высадил пассажиров вскоре после аварии. Информации о пострадавших не поступало.
«Фонтанка» направила запросы в профильные ведомства.
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