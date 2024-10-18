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Происшествия Лазурный автобус провалился под землю у «Автово». Вокруг — разлив воды и пар

Лазурный автобус провалился под землю у «Автово». Вокруг — разлив воды и пар

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2 комментария

Утром 18 октября лазурный автобус провалился под землю недалеко от станции метро «Автово». Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, общественный транспорт застрял задним правым колесом в асфальте на Кронштадтской, 13.

На присланных в редакцию кадрах видно, что автобус окутало паром из коммуникаций, а вокруг него разлилась вода.

Водитель высадил пассажиров вскоре после аварии. Информации о пострадавших не поступало.

«Фонтанка» направила запросы в профильные ведомства.

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Комментарии
2
aprahka
3 минуты
"Спасибо",восьмому ребёнку.
iliy
3 минуты
Отправьте запросы бакинскому, когда он осознает свою ненужность и вредность городу, петербуржцам и покинет этот регион
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