Лазурный автобус провалился под землю у «Автово». Вокруг — разлив воды и пар

Утром 18 октября лазурный автобус провалился под землю недалеко от станции метро «Автово». Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, общественный транспорт застрял задним правым колесом в асфальте на Кронштадтской, 13.

Источник: читатель «Фонтанки»

На присланных в редакцию кадрах видно, что автобус окутало паром из коммуникаций, а вокруг него разлилась вода.

Источник: читатель «Фонтанки»

Водитель высадил пассажиров вскоре после аварии. Информации о пострадавших не поступало.

«Фонтанка» направила запросы в профильные ведомства.