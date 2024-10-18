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Город Петербургское ГУП МПБО-2 теперь перерабатывает шины. Как это выглядит

Петербургское ГУП МПБО-2 теперь перерабатывает шины. Как это выглядит

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На петербургском государственном заводе МПБО-2 продемонстрировали, как перерабатывают автомобильные шины. Это новое направление работы предприятия, которое запустили в 2024 году.

МПБО-2 участвует в ликвидации несанкционированных свалок, и сейчас основное количество шин на переработку поступает с них. Также привезти шины на предприятие в Янино может любой желающий - их примут на переработку бесплатно. Если нужен вывоз или акт об утилизации - за услугу понадобится дополнительно заплатить. Бесплатно МПБО-2 вывозит шины с субботников.

Часть шин поступает из городских экопунктов по приему опасных отходов и экоцентров.

На заводе из шин извлекают металлический корд и текстиль, а резину измельчают в крошку разных типов: от 0 до 5 мм.

Такую резиновую крошку используют производители покрытия для спортивных и детских площадок, резиновой плитки, мастики, асфальтовой смеси и гидроизоляции для крыш.

Крупный металлический корд продают, после чего он пригождается в производстве новых изделий.

Как отметил директор МПБО-2 Александр Лапченко, на промышленный текстиль, извлеченный из шин, сейчас спроса нет, поэтому его отправляют на полигон.

Технологическая линия для утилизации шин на МПБО-2 закуплена в Китае. В перевод завода на эту сферу работы инвестировали 20 миллионов рублей. Окупаемость вложений оценивается в три-четыре года.

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МПБО-2 Переработка шин Янино Несанкционированная свалка
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