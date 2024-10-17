Артем Жога вошел в попечительский совет «Ельцин-центра». Он намерен просить организацию «добавить патриотизма»

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога вошел в попечительский совет «Ельцин-центра». Об этом сообщила 17 октября пресс-служба площадки.

Сорокадевятилетний полпред был включён в состав совета по должности и занял место своего предшественника Владимира Якушева. Попечительский совет, куда входят также глава администрации президента Антон Вайно и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, участвует в обсуждении стратегических целей «Ельцин-центра».

Жога намерен попросить «Ельцин-центр» «добавить патриотизма» в свою работу, сообщает «УралИнфоЗавод» со ссылкой на источники. Он якобы уже ознакомился с многочисленными публикациями о «либеральной направленности» ЕЦ и намерен взять ситуацию под личный контроль.

Ранее Министерство юстиции РФ проводило проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иностранного агента.

Владимир Путин подписал указ о назначении Артема Жоги полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе 2 октября. Жога — председатель народного совета ДНР. В 2023 году он попросил Путина выдвинуться на участие в выборах президента РФ. Подробнее о нем «Фонтанка» рассказывала здесь .