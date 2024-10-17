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Власть Общество Артем Жога вошел в попечительский совет «Ельцин-центра». Он намерен просить организацию «добавить патриотизма»

Артем Жога вошел в попечительский совет «Ельцин-центра». Он намерен просить организацию «добавить патриотизма»

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7 комментариев

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога вошел в попечительский совет «Ельцин-центра». Об этом сообщила 17 октября пресс-служба площадки.

Сорокадевятилетний полпред был включён в состав совета по должности и занял место своего предшественника Владимира Якушева. Попечительский совет, куда входят также глава администрации президента Антон Вайно и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, участвует в обсуждении стратегических целей «Ельцин-центра».

Жога намерен попросить «Ельцин-центр» «добавить патриотизма» в свою работу, сообщает «УралИнфоЗавод» со ссылкой на источники. Он якобы уже ознакомился с многочисленными публикациями о «либеральной направленности» ЕЦ и намерен взять ситуацию под личный контроль.

Ранее Министерство юстиции РФ проводило проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иностранного агента.

Владимир Путин подписал указ о назначении Артема Жоги полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе 2 октября. Жога — председатель народного совета ДНР. В 2023 году он попросил Путина выдвинуться на участие в выборах президента РФ. Подробнее о нем «Фонтанка» рассказывала здесь.

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Артем Жога Ельцин Центр Попечительский совет
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Комментарии
7
Ankor
22 минуты
со слепу не так фамилию прочитал.
Мадам Жо
26 минут
аж передернуло от такой новости. "просить", угу. а если ему откажут, то что?
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