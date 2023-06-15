Минюст проверяет «Ельцин Центр» на иноагентство

Министерство юстиции РФ начало проверку екатеринбургского «Ельцин Центра» на предмет деятельности иностранного агента. Об этом 15 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра Олега Свириденко.
Во время заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России депутат от «Единой России» Андрей Альшевских обратился к Свириденко с просьбой организовать проверку «Ельцин Центра» на предмет деятельности иностранного агента, чтобы прекратить споры вокруг музея раз и навсегда.
Оказалось, что проверка уже идет. «Что касается проверки, мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет», — ответил Олег Свириденко.
В самом «Ельцин Центре» заявили РИА Новости, что к проверке относятся спокойно. Там уверены, что оснований для объявления иностранным агентом нет.
«Ельцин Центр» был открыт в соответствии с законом 2008 года «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий». Как декларировалось, центр создан для сохранения, изучения и публичного представления наследия государственного и политического деятеля в контексте новейшей истории России. Учредителем «Ельцин Центра» является администрация президента РФ. Сердце центра — Музей Бориса Ельцина, посвящённый современной политической истории России и личности Ельцина. Именно эта экспозиция постоянно попадает под критику противников ельцинской эпохи.