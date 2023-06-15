Минюст проверяет «Ельцин Центр» на иноагентство

Министерство юстиции РФ начало проверку екатеринбургского «Ельцин Центра» на предмет деятельности иностранного агента. Об этом 15 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра Олега Свириденко.



Во время заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России депутат от «Единой России» Андрей Альшевских обратился к Свириденко с просьбой организовать проверку «Ельцин Центра» на предмет деятельности иностранного агента, чтобы прекратить споры вокруг музея раз и навсегда.



Оказалось, что проверка уже идет. «Что касается проверки, мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет», — ответил Олег Свириденко.

