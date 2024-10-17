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Происшествия СК назвал вероятную причину смерти младенца, которого оставили с няней в Петербурге

СК назвал вероятную причину смерти младенца, которого оставили с няней в Петербурге

2 036
3 комментария

Травму головы зафиксировали у младенца, переставшего дышать в квартире няни в Московском районе Петербурга. Следствие возбудило уголовное дело.

Как сообщили в петербургском Следственном комитете 17 октября, случившееся квалифицировали как причинение смерти по неосторожности (109 УК). По предварительным данным, мальчик умер в результате тупой травмы головы.

«Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины наступления смерти ребёнка, с родителями младенца и няней проводятся следственные действия», — добавили в ведомстве.

По информации «Фонтанки», мальчика, которому сегодня исполнилось бы полгода, скорая увезла из квартиры 24-летней гражданки Узбекистана вечером 15 октября. Ребёнок был в состоянии клинической смерти, в больнице он умер.

Девушка — няня, которую мать нашла через «Телеграм». Она присматривала за ребёнком не первый раз. По её словам, в день трагедии подопечный капризничал: у него резались зубы, поднялась температура. Сбить жар девушка пыталась жаропонижающим, которое рекомендовала мать. Вскоре после этого, с её слов, у мальчика начались судороги.

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Комментарии
3
Джастис
23 минуты
Няня Бобокулова вспомнилась.
твой отец ля
28 минут
уронила малыша. им много не надо
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