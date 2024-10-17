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Происшествия Один ребёнок умер, другой — в приюте. Стали известны подробности гибели младенца, которого оставили с няней в Петербурге

Один ребёнок умер, другой — в приюте. Стали известны подробности гибели младенца, которого оставили с няней в Петербурге

Няню, подопечный которой умер в Московском районе Петербурга, мать нашла через «Телеграм». Няня оставалась с младенцем не первый раз и, как настаивает, давала ему только рекомендованные родителями лекарства.

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1 комментарий

Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, два дня назад молодая мать передала своего шестимесячного сына 24-летней гражданке Узбекистана в третий раз. Женщина, как и её супруг-ровесник, работает на складе маркетплейса. За общим ребёнком обычно присматривала бабушка, но неделю назад она уехала на родину в Узбекистан. Супруги договорились оставаться с сыном по очереди, чтобы не терять работу. Однако уже на следующий день после отъезда бабушки в семье случился разлад, и мужчина уехал к другу.

Мать прошерстила соцсети и через «Телеграм» нашла 24-летнюю иностранку, которая жила неподалёку. Утром 15 октября ей передали младенца с предупреждением о режущихся зубах и наказом дать жаропонижающее, если поднимется температура.

Со слов няни, подопечный в течение дня капризничал и плохо спал. Во второй половине дня градусник показал 38 °С, няня решила сбить жар рекомендованным препаратом. После этого у младенца начались судороги, он перестал дышать. По словам няни, она вызвала скорую и, пока ждала медиков, делала массаж сердца. Дозвониться с первого раза до родителей ей не удалось, но к приезду бригады мать уже была в квартире.

Медики провели реанимационные действия и забрали младенца в больницу. Незадолго до половины восьмого часа вечера констатировали смерть.

Известно, что родители мальчика до недавнего времени жили в Вологодской области. В Петербург они перебрались летом. Сняли квартиру в Московском районе, но всё для ребёнка ещё не купили — мальчик спал на матрасе вместе с матерью. Его отец — гражданин Узбекистана. Как выяснилось, в России он находится без регистрации. На него составили протокол о нарушении миграционного законодательства. Аналогичные получили няня и её муж. Их полуторагодовалого сына поместили в дом ребёнка.

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Комментарии
1
Слава России!
1 час
"прошерстила"😂😂😂😂 автор фонтанки красава! респект 🤣🤣🤣
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