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Происшествия На юге Петербурга умер младенец, за которым присматривала няня

На юге Петербурга умер младенец, за которым присматривала няня

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6 комментариев

Полугодовалого ребёнка в состоянии клинической смерти увезли в больницу из квартиры в Московском районе Петербурга. Медики помочь ему не смогли. Подробности стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 октября.

Скорую в пятиэтажку в микрорайоне Звёздное во вторник вызвала 24-летняя гражданка Узбекистана, которая присматривала за сыном земляков. Мальчик был на её попечении с утра, к вечеру у него начались судороги и остановилось дыхание. Няня рассказала, что у ребёнка резались зубы. Он плакал, температура ползла вверх. Девушка дала детское обезболивающее, через некоторое время состояние подопечного резко ухудшилось.

Мальчика госпитализировали в состоянии клинической смерти. В больнице его сердце остановилось. Точную причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам.

По предварительным данным, семья ребёнка в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Родителям по 22 года, оба работают на складах маркетплейсов. Няня получила протокол за нарушение миграционного законодательства: выяснилось, что на учёт после приезда в Россию иностранка не вставала. Все обстоятельства случившегося устанавливает Следственный комитет.

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Комментарии
6
Мillemelle
1 час
и нам зачем это?
гастарбайтер
1 час
Препарат отечественый был? У меня однажды дитёнок засопливел - закапал нос детскими(!) каплями.... Пришлось в больницу ехать - сознание терял... Правда само прошло через несколько часов...
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