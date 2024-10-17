На юге Петербурга умер младенец, за которым присматривала няня

Полугодовалого ребёнка в состоянии клинической смерти увезли в больницу из квартиры в Московском районе Петербурга. Медики помочь ему не смогли. Подробности стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 октября.

Скорую в пятиэтажку в микрорайоне Звёздное во вторник вызвала 24-летняя гражданка Узбекистана, которая присматривала за сыном земляков. Мальчик был на её попечении с утра, к вечеру у него начались судороги и остановилось дыхание. Няня рассказала, что у ребёнка резались зубы. Он плакал, температура ползла вверх. Девушка дала детское обезболивающее, через некоторое время состояние подопечного резко ухудшилось.

Мальчика госпитализировали в состоянии клинической смерти. В больнице его сердце остановилось. Точную причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам.

По предварительным данным, семья ребёнка в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Родителям по 22 года, оба работают на складах маркетплейсов. Няня получила протокол за нарушение миграционного законодательства: выяснилось, что на учёт после приезда в Россию иностранка не вставала. Все обстоятельства случившегося устанавливает Следственный комитет.