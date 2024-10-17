Порядок поступления в вузы хотят поменять в 2026 году

Изменить порядок поступления в вузы планируется в 2026 году. Об этом, как пишет 17 октября «Коммерсантъ», глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил в среду на совещании президента Путина с правительством.

«В частности, на педагогические направления, по которым готовят учителей-предметников, будет введен обязательный ЕГЭ по профилю будущей специальности учителя»,— рассказал Фальков.

Как писала «Фонтанка», в сентябре Минобрнауки опубликовало для общественного обсуждения новые перечни ЕГЭ, которые должен сдавать абитуриенты. В частности, предусматривался обязательный экзамен по специальности для будущих учителей-предметников, а из списка экзаменов для поступающих на менеджмент и экономику исчез иностранный язык. Сначала изменения собирались ввести уже в ближайшую приемную кампанию — летом 2025 года. Но родительское сообщество выразило беспокойство, и в ведомстве решили вводить изменения постепенно. Иностранный язык менеджерам и экономистам решили оставить.

«Также было решено дополнительно проработать вопрос перехода к зачету по русскому языку для поступления на инженерно-технические специальности», — добавили в пресс-службе Минобрнауки.