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Общество Порядок поступления в вузы хотят поменять в 2026 году

Порядок поступления в вузы хотят поменять в 2026 году

3 657
1 комментарий

Изменить порядок поступления в вузы планируется в 2026 году. Об этом, как пишет 17 октября «Коммерсантъ», глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил в среду на совещании президента Путина с правительством.

«В частности, на педагогические направления, по которым готовят учителей-предметников, будет введен обязательный ЕГЭ по профилю будущей специальности учителя»,— рассказал Фальков.

Как писала «Фонтанка», в сентябре Минобрнауки опубликовало для общественного обсуждения новые перечни ЕГЭ, которые должен сдавать абитуриенты. В частности, предусматривался обязательный экзамен по специальности для будущих учителей-предметников, а из списка экзаменов для поступающих на менеджмент и экономику исчез иностранный язык. Сначала изменения собирались ввести уже в ближайшую приемную кампанию — летом 2025 года. Но родительское сообщество выразило беспокойство, и в ведомстве решили вводить изменения постепенно. Иностранный язык менеджерам и экономистам решили оставить.

«Также было решено дополнительно проработать вопрос перехода к зачету по русскому языку для поступления на инженерно-технические специальности», — добавили в пресс-службе Минобрнауки.

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Вузы Образование ЕГЭ
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Комментарии
1
Алекс81
36 минут
Да, не перестаю удивляться! Большинство научных публикаций в мире выходит на английском языке. А мы отказываемся его изучать. Инженер обязан владеть русским идеально, а мы от него отказываемся. И будет как та шутка про запятую: снести нельзя сохранить…
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