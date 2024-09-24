Узнаем за пару месяцев до экзамена. Почему одиннадцатиклассникам придется сдавать другие предметы на ЕГЭ

Фото: Эрик Романенко/ТАСС Поделиться Поделиться





Стоило одиннадцатиклассником чуть расслабиться — с прошлого года у них появилась возможность пересдать один из экзаменов, как в Минобрнауки подготовили очередные изменения. На этот раз — существенно усложняющие жизнь выпускников. Министерство опубликовало новый проект вступительных испытаний, которые необходимо сдать для поступления в вузы. Если он вступит в силу, то одиннадцатиклассникам придется готовиться к новым для них предметам за несколько месяцев. «Фонтанка» выяснила, есть ли у детей и их родителей повод для беспокойства и почему сильнее всего пострадают технари и учителя.



Что случилось?



Минобрнауки опубликовало для общественного обсуждения проект перечня вступительных испытаний (ВИ) для поступления в вузы. Для каждого из направлений подготовки министерство прописало экзамены, которые вуз может установить как обязательные. Согласно документу, ВИ-1 для всех общее — русский язык. А к ВИ-2 и к ВИ-3 у родителей и выпускников появились вопросы. Если приказ примут, то он вступит в силу уже в 2025 году — абитуриенты узнают, какие предметы им нужно будет сдавать на ЕГЭ, за четыре месяца до экзамена.



«У меня ребенок собирался поступать на преподавателя иностранного языка. Раньше ей нужно было сдавать русский и английский языки и обществознание. Теперь непонятно: то ли сдавать обществознание и историю, то ли обществознание и литературу, то ли только обществознание», — жалуются «Фонтанке» родители. Учащиеся выпускных классов, которые уже начали готовиться к ЕГЭ, опасаются, что вузы в последний момент поменяют предметы, необходимые для поступления — в соответствии с новым перечнем Минобрнауки. В таком случае придется либо готовиться к ЕГЭ в критически короткие сроки, либо — выбирать другой вуз или профессию. Пока родителям остается только писать свои предложения на портале проектов нормативных правовых актов и ждать.



Уточним, что для поступления в большинство вузов необходимо сдать три экзамена. ВИ-2 считается профильным — чаще всего его из установленного ведомством перечня выбирает университет и баллы по нему весят во время приема больше: если поступают абитуриенты с одинаковой суммой баллов, то их ранжируют по результатами профильного экзамена. ВИ-3 во многих вузах вариативное: университеты предлагают список экзаменов, а выпускник — выбирает, какой именно будет сдавать.



Еще момент — для многих образовательных программ в новом документе указаны не три предмета, а четыре. Ректор Технологического института Андрей Шевчик пояснил, что это не значит, что для поступления, например, на учителя, потребуют сдавать четыре ЕГЭ. Это значит, что Минобрнауки дает вузам право установить четыре экзамена для поступления, так что решение остается за университетами. В самом Технологическом институте расширять количество предметов не планируют, но признаются, что предметы на ЕГЭ по одному из направлений все же могут поменяться. Так, для «Химической технологии» обязательной станет химия, а биологию из возможных предметов уберут. «Причем мы вводили биологию не потому, что нам так хотелось, а потому что это логично. Есть такая специальность — «Химическая технология биологически активных веществ», — отметил Андрей Шевчик.



При этом в целом поводов для паники нет, считает ректор. «По нашему вузу серьезных изменений абитуриенты не почувствуют. Где-то даже станет попроще, потому что выбор предметов для сдачи станет шире», — заявил он.



«По хорошему, нужно предупреждать за два года»

Прежний приказ с утвержденным перечнем вступительных испытаний был принят в августе 2021 года и вступал в силу в марте 2022 — у одиннадцатиклассников был хотя бы год на подготовку к новому для них предмету. В этом году министерство решило действовать более радикально и предложило новый перечень предметов в конце сентября. Пока абитуриенты в подвешенном состоянии — приказ еще не утвержден, вузы назовут предметы для поступления только в конце января. Итог — на подготовку к экзамену может остаться критически мало времени. И это при том, что предыдущий список от 2021 года изначально должен был действовать до 2027, так что, как говорится, ничего не предвещало.



Прежний приказ с утвержденным перечнем вступительных испытаний был принят в августе 2021 года и вступал в силу в марте 2022 — у одиннадцатиклассников был хотя бы год на подготовку к новому для них предмету. В этом году министерство решило действовать более радикально и предложило новый перечень предметов в конце сентября. Пока абитуриенты в подвешенном состоянии — приказ еще не утвержден, вузы назовут предметы для поступления только в конце января. Итог — на подготовку к экзамену может остаться критически мало времени. И это при том, что предыдущий список от 2021 года изначально должен был действовать до 2027, так что, как говорится, ничего не предвещало.



«Новые предметы вводятся как гром среди ясного неба. Проект начинает действовать уже в этом году. Одиннадцатиклассники в состоянии полной неопределенности, десятиклассники — в состоянии полунеопределенности. Они уже в профильных классах, ознакомились со старым приказом. Мотивированные дети уже начали к экзаменам готовиться», — рассказала «Фонтанке» мама десятиклассницы Елена.

Беспокоят сроки принятия решения не только родителей, но и университеты. В ВОЕНМЕХе отмечают, что к физике, которая для многих технических направлений может стать обязательной, подготовиться за полгода будет очень сложно. Ответственный секретарь приемной комиссии ИТМО Алексей Итин подчеркнул, что школьники чаще всего принимают решение о том, какие предметы будут сдавать, когда заканчивают в девятым класс. И дело не в оплаченных репетиторах, на которых жалко потраченных денег.



«Дети выбирают профиль своего класса — физмат, химбио или айтишный класс. Они участвуют в олимпиадах, которые связаны с ЕГЭ, начинают готовиться. По-хорошему, о таком [смене вступительных испытаний] нужно предупреждать за два года. За полгода — не уверен, что это кончится добром», — рассказал он «Фонтанке».

Если проект примут, то выпускники, которых коснется изменение предметов ЕГЭ, либо сдадут экзамены на более низкие баллы, либо пойдут поступать не туда, куда хотели, а туда, куда могут — по тому набору экзаменов, к которому готовились, считают в вузах Петербурга.



Всем технарям сдавать физику

Еще одна претензия к новому проекту — обязательная физика. Пока предмет считается обязательным только для пяти направлений, теперь же ведомство предлагает университетам устанавливать физику в качестве второго экзамена еще для 138 специальностей. Ранее на технические направления вторым экзаменом обычно стояла профильная математика, а в качестве третьего можно было сдавать физику, информатику, химию или биологию — в зависимости от профиля подготовки. К слову, судя по статистике Рособрнадзора, в Петербурге информатика пользуется большим спросом, чем физика — в 2024 году экзамены сдали 7 838 и 5 729 человек соответственно.



В Минобрнауки убеждены, что так увеличивается роль физики при поступлении на инженерные специальности. «Нужно укрепить связку между профилем и качеством подготовки в школе и требованиями программ высшего образования»,— рассказал журналистам «Ъ» замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

Тем временем в ВОЕНМЕХе считают, что обязательная физика для технарей — это серьезный повод для беспокойства. В случае, если проект примут, нововведение коснется более 80% образовательных программ университета. «Проводить приемную кампанию в 2025 году будет крайне сложно. Физику в последние годы выбирали неохотно из-за низкого качества подготовки в школах и сложности самого экзамена», — подчеркнул проректор вуза Александр Шашурин.

При этом на многих технических специальностях действительно нужна физика — ряд дисциплин без нее освоить просто невозможно. Предполагается, что выпускник, который сдавал по ней экзамен, должен был чему-то научиться и готов к вузовской образовательной программе. Тем не менее, многие профильные вузы к ЕГЭ по физике не принуждали и в качестве третьего экзамена предлагали еще и информатику, которую выпускники сдавали охотнее и на более высокие баллы, рассказал Александр Шашурин «Фонтанке».



По мнению Алексея Итина, новый документ — это не самый радикальный вариант, который мог бы быть. «Революции не произошло, скорее, это и так обсуждалось — ввести на технических направлениях физику. Но я, к примеру, не согласен, что на все технические программы нужно добавлять ЕГЭ по физике, хотя я сам физик и физику люблю и обожаю. Но должна быть логика, нужно соотносить обязательные предметы ЕГЭ с программой и смотреть, а нужны ли они там», — рассказал он.



Абитуриентов ИТМО новые меры особенно не затронут — вуз и до этого сам устанавливал, какие экзамены нужно сдавать. Вторым предметом всегда шла профильная математика, третьим — на айти-программах — информатика, на направлениях, связанных с физикой, — физика.



Более того, обязательный ЕГЭ по физике проблему с отстающими первокурсниками не решит, считают в ВОЕНМЕХе. «Требуется решение с разных сторон: нужно работать над преподаванием физики в школах, требованиями к самому ЕГЭ, мотивацией школьников к изучению физики, квалификацией учителей физики», — заявил он.



Как быть учителям?

Коснется новая мера и будущих учителей-предметников. Раньше для того, чтобы стать учителем биологии, химии или физики, предмет, который ты будешь преподавать, сдавать на ЕГЭ было необязательно. Вместо профильного экзамена можно было написать обществознание, и в том же РГПУ им. А.И. Герцена такой возможностью выпускники часто пользовались. Теперь, если проект примут, будущим предметникам придется в кратчайшие сроки подготовиться к новому экзамену.

Сергей Тарасов, ректор РГПУ им. А.И. Герцена, подчеркнул, что абитуриенты, которые сдают на ЕГЭ те же химию или физику, чаще либо ориентируются на инженерные специальности, либо хотят заниматься непосредственно наукой. Более того, физику и так сдают неохотно, так что если принуждать к этому еще и учителей-предметников, то может сложится такая ситуация, что предложение превысит спрос. «Количество мест для абитуриентов по профилю будет больше, чем самих абитуриентов. Я полагаю, что риск дефицита абитуриентов есть», — подчеркнул Сергей Тарасов.



Более того, ректор РГПУ указал на то, что обществознание — не менее значимый предмет для будущего педагога, чем его профильная дисциплина. «Учитель — это все-таки не только физик, химик, биолог, но еще и гуманитарий, коммуникатор, человек с широким кругозором. Который должен не только знать свой предмет, но и уметь знания до учащихся донести», — подчеркнул он.



На вопрос, почему учителя-предметники в принципе не обязаны были сдавать на ЕГЭ тот предмет, который собираются преподавать детям, Сергей Тарасов ответил, что за время учебы студентов успевают подготовить: «Четырех-пяти лет хватает, чтобы будущих учителей хорошо подтянуть. Так что если у абитуриента есть дефицит знаний, мы это нивелируем».



Ректор подчеркнул, что необходимо найти сбалансированное решение — нужен период для адаптации и гибкий подход. Например, при поступлении на того же учителя биологии считать более приоритетными результаты абитуриента, сдававшего ЕГЭ по биологии, а не по обществознанию.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

