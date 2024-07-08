«Решили попытаться обмануть систему». ЕГЭ в Петербурге отметился рекордами по физике и шпаргалками на пересдаче

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Поделиться Поделиться





В Петербурге подвели итоги ЕГЭ. Экзаменационная кампания 2024 года запомнится высокими результатами по профильной математике и физике. Также впервые выпускникам разрешили пересдать один из предметов. Для кого-то это стало последней возможностью улучшить результаты, в ход были пущены шпаргалки.



В этом году в Петербурге 559 стобалльных результатов на ЕГЭ. Чаще всего максимум выпускники набирали за работы по русскому языку, профильной математике, литературе, физике и химии.



Эксперты считают, что задания на профильной математике оказались проще прошлогодних, это и дало высокий результат не только в Петербурге, но и по России. Заместитель председателя комитета по образованию Павел Розов добавил: в ЕГЭ было именно то, к чему готовили в школе. Традиционно больше всего стобалльных работ в Президентском лицее № 239 и губернаторском лицее № 30 .



«Вопросы, касающиеся содержания измерительных материалов, я не могу комментировать, поскольку я не проходил этот экзамен. Но в целом кто-то говорит, да, было легче, — отметил Розов. — Некоторые ребята говорят: это ровно то, к чему мы готовились. То есть это синергия педагога, который готовит ребенка к конкретным заданиям на экзамене, неотвлеченным и каким-то абстрактным. Когда есть понимание, что это четко по школьной программе, четкий набор знаний, который должен продемонстрировать ученик».

По физике в этом году 100 баллов в Петербурге получили 72 выпускника, в прошлом таких было всего девять человек, в позапрошлом — пятеро. По словам Розова, результаты дали практические занятия, которые внедряют в школах.



«Свыше 170 школ получили гранты за последние три года на оборудование инженерных лабораторий. В прошлом году 430 школ получили также гранты на оборудование лабораторий для практического изучения химии, физики, биологии. Это всё позволяет говорить о том, что мы побуждаем познавательный интерес у ребят, который позволяет им углубляться в изучение этих предметов, грубо говоря, потрогать науку руками», — добавил Розов.



В этом году впервые выпускникам разрешили пересдать один из ЕГЭ. Воспользоваться этим правом могут все, кроме нарушителей, кто был застукан со шпаргалками во время основной волны сдачи экзаменов. Заявление на пересдачу в резервные дни подали 5248 выпускников (14,6% от общего количества). Самые популярные предметы, по которым ребята хотели улучшить свои баллы, — информатика, обществознание и русский язык.



Результаты пересдачи объявят не позднее 17 июля. Предыдущий результат будет аннулирован. По данным Рособрнадзора, по России почти 50% заявившихся на пересдачу — это выпускники, не набравшие минимальные баллы. В Петербурге же на дополнительную попытку решились и высокобалльники.

«У нас из гимназии много детей пошли на пересдачу литературы — 17 человек, и это именно те, кто хочет повысить свой балл. У них и так довольно высокий балл, но для того чтобы поступить, им хочется, чтобы балл был еще выше», — отметила учитель русского языка и литературы гимназии № 190 Центрального района Людмила Федорова.



Что же касается выявленных на экзаменах учеников со шпаргалками и телефонами, то их по-прежнему в Петербурге единицы. Однако в этом году статистику печально пополнили как раз решившиеся на пересдачу.

«На двух резервных днях для пересдачи мы получили столько же случаев удаления, сколько за весь основной период. В резерве ребята, которые, наверное, уже думали, что им терять нечего, они решили попытаться обмануть систему. Не получилось. Поэтому у нас с 23 мая по 1 июля столько же удалений, столько за 4 и 5 июля. Это единичные случаи, к сожалению, они есть. За них есть последствия — это удаление, аннулирование результатов экзамена, административная комиссия и так далее», — прокомментировал Павел Розов.



В случае удаления и ученику, и учителю, дежурившему в аудитории, грозит административное наказание. «Фонтанка» рассказывала о физруке и учителе музыки, которых будут судить за выпавшую шпаргалку на ЕГЭ по географии.

Менее рискованный способ повысить баллы за работы — апелляция. Без учета выпускников, которые решились на пересдачу, в апелляционные комиссии в Петербурге подано чуть более тысячи заявлений. Чаще всего участники ЕГЭ оспаривают результаты по профильной математике и обществознанию. Эксперты рассмотрели 65% работ без изменения результата, в 20% работ были обнаружены технические ошибки и ещё в 15% изменены баллы в сторону понижения или повышения.



«Мы провели большую работу с экспертами по обществознанию, потому что в прошлом году было большое количество апелляций по этому предмету. Проводили дополнительное обучение, индивидуальные встречи для того, чтобы исключить случаи, когда ребенок пришел за разъяснением, а получил понижение», — прокомментировала директор Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий Ольга Дуброва.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

