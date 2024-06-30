После ЕГЭ в Петербурге будут судить физрука и учителя музыки. Им грозит штраф до 40 тысяч

Фото: Антон Новодерёжкин / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Мировые судьи в Петербурге готовятся к рассмотрению административных дел по следам ЕГЭ. Согласно закону, наказанию подлежат и учителя, и выпускники, попытавшиеся каким-либо образом исказить результаты государственной итоговой аттестации. Проще говоря, речь идет о шпаргалках и телефонах, которые нашли во время проведения ЕГЭ. За них приходится расплачиваться рублем.



В картотеке мировых судей Петербурга зарегистрировано два административных дела в отношении учителей. Это преподаватели музыки и физкультуры из школ Центрального района. Им вменяют пункт 4 статьи 19.30 (нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации).



Преподаватель физкультуры с большим опытом, имеет высшую категорию и стаж в должности 37 лет . Себя характеризует не только как учителя, но и тренера. Его напарник — учитель музыки. В школе работает четыре года, имеет специальность «дирижер хора».



По данным «Фонтанки», учителя являлись организаторами в аудитории на ЕГЭ по географии. Во время экзамена у одной из выпускниц выпали бумажки. Преподаватели не сразу это заметили. Быстрее среагировали наблюдатели, которые контролируют проведение экзамена по камерам. В аудиторию пришли члены государственной аттестационной комиссии, нашли выпускницу со шпаргалками. Девушку удалили с экзамена, а в отношении преподавателей составили административные протоколы.

В документах описано правонарушение: «Должностное лицо, организатор в аудитории не обеспечил соблюдение требования Порядка проведения государственной итоговой аттестации в аудитории, допустив наличие у участника экзамена справочных материалов».



«Мне неприятно, но такое случилось. Не знаю, насколько это справедливо. Мне кажется, не очень справедливо, но закон суров», — сказал один из учителей, с которым поговорила «Фонтанка». Педагог добавил, что его предмет не предполагает выявление шпаргалок на уроке.



В комитете по образованию подтвердили составление протоколов за нарушение порядка проведения итоговой аттестации. Там уточнили, что к ответственности хотят привлечь не только педагогов, но и выпускницу. Материалы в отношении неё направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.



За найденную во время ЕГЭ шпаргалку административный кодекс предусматривает наказание для выпускников штраф от 3–5 тысяч рублей, для учителей (они входят в круг должностных лиц) от 20 до 40 тысяч и для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.



В прошлом году суд оштрафовал педагога из Липецкой области на 20 тысяч рублей. Во время ЕГЭ по химии федеральный наблюдатель заметил у одного из учеников шпаргалку. На судебном заседании выяснилось, что учитель заметил списывание, но не пресёк его. Вину он признал.



Прошлогодняя история в Петербурге завершилась более благополучно. Мировой судья вынес устное замечание учительнице начальных классов Елене Вальберг. В её аудитории один из выпускников достал телефон, когда другая ученица сдавала свою работу. Вальберг принимала листы с выполненными заданиями и в это время не могла следить за происходящим в классе. Мировой судья решил, что действия педагога «формально содержат признаки правонарушения, однако не привели к наступлению каких-либо вредных последствий». При этом в комитете по образованию тогда настаивали, что именно организатор экзамена должен был выявить нарушение и удалить выпускника с экзамена. Но в должностные обязанности организатора экзамена не входит досмотр учеников.



«В соответствии же с порядком у ученика имеется самостоятельная обязанность такие средства связи с собой на экзамен не проносить. Преподаватель является организатором процесса совместно с образовательным учреждением, а ученик — участником. Поэтому нести ответственность может либо организация как юридическое лицо (а не отдельный преподаватель), либо ученик», — комментировал ведущий юрист компании «Мадрок» Гаджи Гаджиев.

Рассмотрение административных дел в отношении петербургских учителей назначено на 7 августа. В объеденной пресс-службе судов Петербурга уточнили, что оно состоится, когда судья выйдет из отпуска.



Также в картотеке зарегистрирован материал в отношении 19-летней выпускницы, у которой нашли телефон во время ЕГЭ по обществознанию. Рассмотрение материалов назначено на 16 июля.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

