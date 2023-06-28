«Как котёнка макнули». Петербургскую учительницу судили за телефон выпускника на ЕГЭ

Фото: Алексей Шипов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Петербургские суды наказывают за нарушения на ЕГЭ не только выпускников со шпаргалками, но и педагогов, не предотвративших попытку списывания. «Фонтанке» известно о деле в отношении учительницы начальных классов, которую судили за то, что один из учеников достал телефон. Нарушение зафиксировала камера, и именно это обстоятельство позволило обратиться в суд. Педагогу грозил штраф до 40 тысяч рублей.



Во время экзаменационной кампании учительница начальных классов Елена Вальберг работала организатором в аудитории. 23 марта состоялся досрочный экзамен по русскому языку. Вальберг следила за порядком в классе 444-й школы на улице Купчинской.



Одна из участниц экзамена справилась с заданиями раньше и пошла к организаторам сдавать работу. Через пару минут в аудиторию вошли члены государственной экзаменационной комиссии. Они увидели по камерам наблюдения, что выпускник, оставшийся за партой, достал телефон.



Юноша оформил письменное признание. Был составлен акт об удалении ученика с экзамена. Но на этом всё не закончилось.

Административный протокол по пункту 4 статьи 19.30 КоАП «Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации» составили не только в отношении удалённого из аудитории выпускника, но и в отношении Елены Вальберг. Согласно документу, педагог «допустила у участника ЕГЭ средство связи». При этом в обязанности организатора на ЕГЭ не входит досмотр выпускников. Школьники проходят через рамки на входе в пункт проведения экзамена, где и должны отсеивать гаджеты.



«Я не согласна категорически, я выполняла свои должностные обязанности. Это были выпускники прошлых лет. Они более ушлые и, можно сказать, наглые, более смелые. Я и другой организатор принимали документы, когда участник достал телефон, — рассуждает Вальберг. — Это функция охраны — обеспечить отсутствие запрещённых предметов. А нас обвинили именно в наличии».

Затем педагога вызвали в комитет по образованию, где с ней «жёстко» поговорили. По словам Вальберг, видео нарушения ей не показали. С обвинениями она не согласилась и надеялась на суд, который встанет на её сторону.



Во время процесса Вальберг объяснила, что досрочно сдававшая работу ученица загородила ей обзор.



Мировой судья решил, что действия педагога «формально содержат признаки правонарушения, однако не привели к наступлению каких-либо вредных последствий», поэтому административное наказание понесло бы «неоправданно карательный характер». Суд ограничился устным замечанием, а административное наказание отменил.

«Судья спросил: "Вы хотите, чтобы я вас оправдала?" Я сказала: "Конечно, хочу". Он ответил: "Я не могу этого сделать, хотя не понимаю, почему комитет по образованию это делает", — пересказала диалог с судьёй Вальберг. — Наказание минимальное, нервы максимальные. Я даже на больничный вынуждена была выйти с гипертоническим кризом... Успокоительные мне в первый раз в жизни доктор выписал, потому что не могли снизить давление».



У Елены Вальберг 28 лет стажа. В проведении ЕГЭ она участвует с самого начала, когда новую систему экзаменов ещё только тестировали. Педагог отмечает, что если она получит ещё одно аналогичное устное замечание, то административного наказания уже не избежать и тогда придется платить штраф. Статья предусматривает финансовое наказание для должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей.

«Думала, что приду в комитет по образованию "за спасибо" за многолетний, качественный труд. А получилось, что как котёнка макнули за то, что он натворил, — отметила педагог. — За 9 экзаменов за вычетом налога в прошлом году я получила около 9 тысяч. То есть я два с половиной года работала бы для того, чтобы заплатить минимальный штраф, а если максимальный — то это вообще какой-то рабский труд получается».



В пресс-службе комитета по образованию уточнили, что, согласно инструкции, организатор экзамена «не должен допускать» у участников средств связи. «В данном случае нарушение порядка было обнаружено не организаторами в аудитории, а наблюдателем в процессе видеонаблюдения. Речь идёт не о досмотре участников, а о том, что организаторы должны были заметить факт нарушения и организовать удаление нарушителя с экзамена», — добавили в Смольном.



Ведущий юрист компании «Мадрок» Гаджи Гаджиев отметил, что государственная итоговая аттестация в школах проводится согласно порядку, утверждённому Минпросвещения, и в указанных правилах нет обязанностей преподавателя проверять учеников на наличие запрещенных средств связи. «В соответствии же с порядком у ученика имеется самостоятельная обязанность такие средства связи с собой на экзамен не проносить. Преподаватель является организатором процесса совместно с образовательным учреждением, а ученик — участником. Поэтому нести ответственность может либо организация как юридическое лицо (а не отдельный преподаватель), либо ученик», — отметил он.



Выпускника признали виновным по той же статье. Он заплатит штраф в три тысячи рублей. Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

