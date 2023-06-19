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    Суд в Петербурге определил финансовый эквивалент шпаргалки на ЕГЭ по истории

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    Мировой судья судебного участка №123 Московского района Петербурга вынес решение по административному делу о «нарушение установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации».

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 июня, к ответственности привлекли учащегося школы № 643. Его, как следовало из материалов, застали во время ЕГЭ по истории со шпаргалкой.

    Сам ученик объяснил, что шпаргалки у него не было. А были чистые листки, которые он всегда носит с собой — на них он записывает английские слова. Но на экзамене он подумал, что может записать на них несколько заданий КИМ. И его заметили.

    Суд назначил школьнику штраф в размере 3 тысячи рублей.

    Всего в России, по данным Рособрнадзора, с ЕГЭ за нарушения были удалены более 600 человек. Половина из них за шпаргалки.

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    ШпаргалкаЕГЭСуд
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    Комментарии 3

    Гость19 Июн 2023 в 15:43
    № 123.
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