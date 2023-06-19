Суд в Петербурге определил финансовый эквивалент шпаргалки на ЕГЭ по истории

Мировой судья судебного участка №123 Московского района Петербурга вынес решение по административному делу о «нарушение установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации».



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 июня, к ответственности привлекли учащегося школы № 643. Его, как следовало из материалов, застали во время ЕГЭ по истории со шпаргалкой.



Сам ученик объяснил, что шпаргалки у него не было. А были чистые листки, которые он всегда носит с собой — на них он записывает английские слова. Но на экзамене он подумал, что может записать на них несколько заданий КИМ. И его заметили.

