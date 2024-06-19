ЕГЭ по профильной математике оказался самым простым за последние годы. Почему Петербург поставил рекорд стобалльных результатов

Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Выпускники 2024 года показали самые высокие результаты на едином государственном экзамене по профильной математике за всю историю ЕГЭ в Петербурге. Почти сто работ оценены в максимум баллов. «Фонтанка» проанализировала опыт прошлого года и поговорила с главным городским экспертом по проверке ЕГЭ по математике, чтобы понять истоки успеха.



Математика — обязательный предмет на ЕГЭ. Он разделен на два уровня: базовый и профильный. Последний выбирают те выпускники, которым результат экзамена нужен при поступлении в вуз. Считается, что задания из профильного уровня можно осилить только при специальной подготовке: либо репетитор, либо обучение в профильном классе с сильной математикой.



Экзамен состоит из двух частей. Первая — с кратким ответом, приносит 12 первичных баллов. Этого достаточно, чтобы сдать экзамен на среднем уровне. Вторая часть включает семь заданий с развернутым ответом и приносит 20 первичных баллов. Первичные баллы переводятся в привычную стобалльную шкалу. Задания включают блоки по алгебре, геометрии, вероятности и статистике. На экзамен отводится 235 минут.



В 2023 году 21 петербургский выпускник сдал ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов. А 6,24% сдававших не дотянули даже до минимального результата. По сравнению с 2022 годом средний балл тогда по городу упал с 59,58% до 58,50%. В ежегодном отчете по результатам проверки ЕГЭ эксперты писали, что экзамен был «сбалансированным по сложности и полностью соответствовал положенной спецификации». Однако они отмечали, что общая вычислительная нагрузка на выпускника достаточно высокая. Если школьник не обладает навыком оптимизации решений некоторых задач, а пытается «пробить их в лоб», то ему может не хватить времени, чтобы выполнить все необходимые действия.

Среди тем, где выпускники чаще всего совершают ошибки, эксперты выделили в том числе задачи, связанные с геометрией.

«Любое отклонение от стандартной геометрической конфигурации (наклонная призма вместо прямой, круглое тело вместо многогранника, параллелограмм или трапеция в основании призмы вместо прямоугольника) приводит к значительному снижению результатов. Даже в профильных школах и классах учителя не находят достаточно времени, чтобы проработать навыки исследования нестандартных стереометрических конфигураций.



Одной из причин этого является то, что стереометрия довольно сложна для школьников, требует значительных усилий при подготовке, но позволяет получить только 4 первичных балла (1 балл в задачах с кратким ответом и 3 балла в задачах с развёрнутым ответом) из 31. Поэтому участники экзамена чаще всего решают эту задачу последней и не успевают закончить решение», — говорится в отчете.

Выводы были сделаны, задания скорректированы. В итоге сейчас петербургские школьники показали результаты выше прошлогодних.

Выпускники 2024 года заговорили о том, что в этом году результаты будут выше, сразу после публикации шкалы перевода баллов из первичного во вторичный. Как писала «Фонтанка», шкала насторожила тех, кто выбрал литературу, так как стоимость одного задания стала дороже. В итоге так и вышло.

Обратная ситуация с математикой, где задания, наоборот, «подешевели». Так, за 12 первичных баллов теперь дают сразу 70 вторичных. Учителя и выпускники говорили о том, что новая шкала «нечестна» и «заточена на подтверждение золотых медалей». Для того чтобы получить золотую медаль и красный аттестат, школьнику, помимо итоговых пятерок, нужно набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому, математике и третьему предмету на выбор.



Эксперты из разных регионов сошлись во мнении, что вариант 2024 года по профильной математике стал самым простым за последнее время. «Варианты именно такими быть и должны, — отмечал эксперт предметной комиссии ЕГЭ по Забайкальскому краю Алексей Бакланов. — Чтобы ребята из разных уголков нашей страны могли справиться с ними». По его словам, сообщество математиков относится с иронией к упрощению заданий и шутит, что это было сделано «для поднятия уровня инженерного образования».



В 2024 году 97 петербургских выпускников получили максимальный балл за ЕГЭ по профильной математике в Петербурге. Высокие результаты — 80–100 баллов — показали 4016 человек. Всего профильную математику сдавали 18 348 выпускников.

«По поводу смены шкалы — это мимо, потому что шкала не влияет на требования, которые нужно выполнить для получения стобалльного результата. В новой шкале 100 баллов соответствуют ровно тому же, что было раньше. Можно допустить всего две ошибки, чтобы получить 100 баллов», — считает учитель математики Петербургского губернаторского физико-математического лицея № 30 и председатель региональной предметной комиссии ЕГЭ Олег Ренев. По его словам, какие-либо определенные выводы делать ещё рано, но уже сейчас можно сказать, что вариант 2024 года оказался проще.



«У меня субъективное впечатление, что в этом варианте было чуть меньше таких ситуаций, где нужно какую-то супероригинальную штуку придумать. Скорее этот вариант был про то, чтобы четко, аккуратно выполнить относительно стандартные вещи», — добавляет эксперт.



Количество апелляций на результаты экзамена по профильной математике осталось на уровне прошлого года (398 — в 2023 году). Чуть больше поступило возражений на первую часть экзамена, это технические апелляции, поданные из-за нераспознавания ответа.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

