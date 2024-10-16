США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $ 425 млн. Белый дом рассказал, что туда войдет

Соединенные Штаты Америки выделяют Украине новый пакет военной помощи на 425 миллионов долларов. Об этом объявил президент США Джо Байден.

Новый пакет вооружений включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, боеприпасы «воздух-земля», бронетехнику и «критически важные боеприпасы для удовлетворения насущных потребностей Украины».

«В ближайшие месяцы США предоставят Украине целый ряд дополнительных возможностей, включая сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи дополнительных единиц бронетехники, которые помогут оснастить вооруженные силы Украины», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Также там отмечается, что Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили «план победы» последнего.

В прошлой версии «плана победы» представители стран Запада не увидели перспективы прорыва в конфликте на Украине и назвали его «списком пожеланий». Ожидалось, что Зеленский представит новую на заседании контактной группы по военному содействию Киеву в Рамштайне 12 октября, но президент США Джо Байден не смог приехать на встречу из-за урагана «Милтон», а затем и сама встреча отменилась.