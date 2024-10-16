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Город В режиме ожидания: «снежные» пункты Петербурга готовы принимать и плавить первый снег

В режиме ожидания: «снежные» пункты Петербурга готовы принимать и плавить первый снег

1 967
6 комментариев

В предстоящем зимнем сезоне в Санкт-Петербурге будут функционировать 18 «снежных» пунктов: 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных. К настоящему моменту город полностью готов к приему снежных масс.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 16 октября, специалисты провели техобслуживание и ремонт оборудования, очистили камеры от остатков мусора, промыли канализационные сети и лотки водоотведения, а также выполнили калибровку систем измерения объема снежных масс.

Особое внимание было уделено критически важным узлам: насосному оборудованию и напорным трубопроводам, отметили в Смольном.

Подготовленные объекты смогут утилизировать до 101,5 тыс. кубометров снега в сутки. До первых осадков они будут находиться в режиме ожидания.

Горожанам также напомнили, что работа «снежных» пунктов способствует улучшению экологической ситуации в Петербурге. «Мы запретили сбрасывать снег в реки, каналы и другие водоемы, что позволяет избежать загрязнения воды и почвы тяжелыми металлами и нефтепродуктами», — пояснил губернатор Александр Беглов. На очистных сооружениях Водоканала талые воды проходят полный цикл очистки.

Как рассказывал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в ближайшее время снежных осадков в городе ожидать не стоит. При этом в третьей декаде октября ожидается заметное понижение температуры, однако насколько оно будет постепенным — неизвестно.

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Комментарии
6
Snow*
1 час
как всегда - снежные пункты полностью готовы к приему снега, а снегоуборочная техника полностью готова к его уборке - ровно до первого снега.
ИванбезМарьи
1 час
гремя огнем, сверкая блеском стали.......
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