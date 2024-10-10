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Город Синоптик Колесов рассказал, стоит ли ждать снег в Петербурге в ближайшее время

Синоптик Колесов рассказал, стоит ли ждать снег в Петербурге в ближайшее время

9 313
6 комментариев

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 10 октября рассказал, стоит ли в ближайшее время ждать снег в Петербурге. Спойлер — пока нет.

«Пока никакого снега не ожидается. Сейчас у нас очень тепло, и город постоянно находится под влиянием циклона. Небольшое понижение температуры происходит только ночью», — говорит Колесов. Синоптик уточнил, что прогнозировать возможно не более чем на 10 дней. Из этого делаем вывод, что до середины октября снег местным жителям не грозит.

Специалист отметил, что снежная территория — это север Карелии, но пока не Петербург. Температура воды в Невской губе для второго месяца осени также фиксируется очень теплая. «Перспектив для снега не вижу», — заключил Колесов.

Накануне главный синоптик города прогнозировал мокрый снег в Ленинградской области.

Между тем снежный циклон уже накрыл юг Мурманской области и север Карелии. Снежно в Апатитах, Полярных Зорях и Костомукше, пишет портал Хибины.ru.

Сентябрь в городе на Неве выдался поистине жарким. Еще в конце месяца местные жители загорали и ловили последние солнечные лучи в парках. Однако в наступлением октября осень вспомнила, какой она должна быть, и снизила свой градус в прямом смысле слова. Сейчас в городе часто дождливо и ветрено. Завтра в Петербург заглянет тепло.

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Комментарии
6
Noisymouse
1 час
Сегодня в районе 2 часов ночи был дождь со снегом.
282064748
1 час
У этого предсказателя как-то не совпадают даты и места с прогнозами…. Где ИИ?
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