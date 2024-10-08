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Город Ночь на 9 октября будет особенно холодной. В среду еще и мокрый снег

Ночь на 9 октября будет особенно холодной. В среду еще и мокрый снег

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Во второй день рабочей недели в Петербурге будет достаточно холодно и облачно, а предстоящая ночь и вовсе отличится заморозками. Об этом 8 октября сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Сегодня в городе на Неве температура воздуха составит до +8…+9 градусов. «А вот предстоящая ночь в Санкт-Петербурге и по территории всей Ленинградской области будет выделяться и станет самой холодной на фоне соседних ночей», - написал синоптик в своем Telegram-канале.

С его слов, ближайшей ночью в городе столбики термометров понизятся до +1 градуса, в окрестностях возможен даже слабый минус. На большей части 47-го региона ночная температура приблизится к нулю, а на востоке понизится до -1…-3 гр.

В среду погоду в Петербурге дополнят дожди. Ленобласть осадки застанут только к ночи следующего дня, не исключен мокрый снег.

«Всё это непродолжительно, потом быстро потеплеет, но снежинки должны увидеть», - добавил Колесов. Вместе с осадками ожидается усиление ветра, его порывы составят 15-17 метров в секунду.

Ранее «Фонтанка» писала, что петербуржцев предупредили о мороси 8 октября.

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