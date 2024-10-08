Морось и температура ниже нормы ожидаются в Петербурге

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Холодная погода пришла в Петербург и Ленинградскую область.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 октября в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха днем составит 7-9 градусов.

Сегодня на погоду в регионе будет оказывать влияние гребень антициклона с севера. Облака и морось — его заслуга. В такой ситуации дневной прогрев будет ограничен, и температура ожидается на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Завтра погода будет ещё более сложной: возможны дождь и порывистый ветер. Чуть потеплеет — до 9-11 градусов — только к среде.