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Город Похолодание во вторник и майские значения в пятницу. Какая погода будет на этой неделе в Петербурге

Похолодание во вторник и майские значения в пятницу. Какая погода будет на этой неделе в Петербурге

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Начавшаяся неделя в Петербурге стартует с влияния холодного атмосферного фронта, который принесёт небольшие дожди и начнёт процессы понижения температуры. Наиболее сильным похолодание будет во вторник и в среду, когда антициклон с севера прекратит осадки и уменьшит плотность и количество облаков. Ну а закончится неделя под влиянием очередного циклона с запада, который в четверг принесёт облака и дожди, а в пятницу в его тёплом секторе температура подрастёт до майских отметок, рассказал 7 октября «Фонтанке» ведущий специалист «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, в понедельник, в Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Днём +12…+14 °С. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +5…+7°С, днём +7…+9 °С. Ветер восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду облачно с прояснениями, без осадков. Ночью +1…+3 °С, по области местами заморозки, днём +7…+9 °С. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг облачно, временами дожди. Ночью +6…+8 °С, днём +10…+12 °С. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +9…+11 °С, днём +15…+17 °С. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы.

По предварительному прогнозу, в выходные циклон развернётся к региону своей тыловой частью, и на фоне кратковременных дождей температура будет падать. В субботу до +11…+13 °С, в воскресенье ожидается около +10 °С.

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