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Город С севера на Петербург идёт холодный атмосферный фронт. Готовимся к минусовой температуре

С севера на Петербург идёт холодный атмосферный фронт. Готовимся к минусовой температуре

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5 комментариев


Утро в Петербурге выдалось солнечным, а днём возможны осадки. Минусовая температура ожидается местами в ночь на среду.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 октября в городе облачно с прояснениями, днём местами небольшой дождь, ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 5-7 градусов, в окрестностях местами до 1, в дневные часы составит 12-14 градусов.

На синоптическую ситуацию в регионе сегодня окажет влияние холодный атмосферный фронт, смещающийся с севера. Его облачная гряда временами будет закрывать небо над регионом, местами проливаясь кратковременными дождями. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы. Основная порция холода придёт уже во вторник, сообщает центр «ФОБОС».

В следующие два дня ожидается 7-9 градусов, преимущественно без осадков. В ночь на среду возможны заморозки до минус 2 градусов.

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Комментарии
5
282493173
2 часа
Наконец то. А то врубили отопление, a на улице 15, окна все нараспашку , нечем дышать кто на солнечной стороне
lynx78rus
1 час
Да ладно, минуса ближайшие 10 дней не предвидится, даже за городом. В след. выходные также +11 +12.
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