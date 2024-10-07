С севера на Петербург идёт холодный атмосферный фронт. Готовимся к минусовой температуре





Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Утро в Петербурге выдалось солнечным, а днём возможны осадки. Минусовая температура ожидается местами в ночь на среду.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 октября в городе облачно с прояснениями, днём местами небольшой дождь, ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 5-7 градусов, в окрестностях местами до 1, в дневные часы составит 12-14 градусов.

На синоптическую ситуацию в регионе сегодня окажет влияние холодный атмосферный фронт, смещающийся с севера. Его облачная гряда временами будет закрывать небо над регионом, местами проливаясь кратковременными дождями. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы. Основная порция холода придёт уже во вторник, сообщает центр «ФОБОС».

В следующие два дня ожидается 7-9 градусов, преимущественно без осадков. В ночь на среду возможны заморозки до минус 2 градусов.