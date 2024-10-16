«Продолжается борьба». Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о температурных качелях в конце октября

«Продолжается борьба октября в Санкт-Петербурге за звание теплого или холодного», — написал он в своем Telegram-канале . Так, за первую декаду месяца аномалия температуры в центре города получилась отрицательной — 0,6 градуса ниже нуля, а вот во второй декаде показатели поднялись до слабоположительных значений — +0,3 градуса.

«Понятно, что всё это около нормы, а норма температуры, ещё раз напомню, за последние десятилетия повысилась, так что сейчас не холодный период точно», — пояснил синоптик.

Что касается предстоящей третьей декады, аномалия температуры в центре города может достигнуть даже +1 градуса. Дальше город ожидает понижение температуры, однако насколько оно будет постепенным — неизвестно. С аналогичными погодными перепадами Петербург столкнулся и в прошлом году — с 16 октября температура по всему региону резко пошла вниз, достигая отрицательных значений.

На осадки октябрь пока не щедр, с начала месяца их выпало всего 24,5 мм. Для сравнения: в прошлом году за этот период уже насчитывалось 117 мм, а к третьей декаде и вовсе сыпало снегом, в 2021 году выпало 4,6 мм осадков. Показатели солнечного сияния тоже средние — за первую половину октября солнце светило 27 часов, в 2021 году почти 62 часа, а в 2017 — 7 часов.