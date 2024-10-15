Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

1 м/c,

с-з.

 760мм 75%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,01
EUR 105,68
ТОП-50 школ Петербурга
Скандал в "Правобережном"
Промышленный Петербург
СПбГУ набрал платников
Почему продукты дорожают
Запрет на работу мигрантов
История Марии Бутиной
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В Белгородской области БПЛА атаковал рейсовый автобус. Половина из пострадавших — дети

В Белгородской области БПЛА атаковал рейсовый автобус. Половина из пострадавших — дети

1 970
Написать комментарий

В Белгородском районе Белгородской области движущийся рейсовый автобус подвергся атаке беспилотника. Об этом вечером 15 октября сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К сожалению, ранены 8 мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних», — сообщил он.

Инцидент произошел на повороте в посёлок Октябрьский. В результате атаки БПЛА у автобуса повреждён кузов и выбиты стёкла.

Двух мужчин с различными осколочными ранениями госпитализированы в городскую больницу Белгорода, двух женщин отпустили на амбулаторное лечение после оказания первой медицинской помощи. Четверо несовершеннолетних отправились в детскую областную клиническую больницу: 17-летний парень с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги, 16-летняя девушка со слепым осколочным ранением голени. У мальчика 10 лет — закрытая черепно-мозговая травма и баротравма, у 8-летнего мальчика — минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение голени.

Ранее сегодня БПЛА сбросил взрывное устройство на дом под Белгородом.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Белгородская область Вячеслав Гладков Автобус Атака беспилотника БПЛА Дроны
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету
15 октября, 18:50
Новости компаний
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Новости компаний
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
ТОП 5
Новости компаний
МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету
15 октября, 18:50
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
GloraX запустил конструктор чистовой отделки
15 октября, 17:22
Осенние категории для получения повышенного бонуса по картам ЯСЧИТАЮ и ЕКП от БСПБ
15 октября, 16:40
Сотрудники петербургского девелопера сдали 65 литров крови для больниц
15 октября, 15:20
Plus Пулковский: первый этаж школы и отделка жилых помещений
15 октября, 14:45
Ladozhsky Avenir: ключевые этапы на завершающей стадии
14 октября, 18:00
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-Петербурга
14 октября, 17:30
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-ПетербургаCпециалистам, круглосуточно следящим за безопасностью города, стали доступны ещё более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит⁄с. Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в зоне Городского мониторингового центра (ГМЦ) в Московском районе города.
14 октября, 17:30
Ипотека или рассрочка? Как лучше купить квартиру сейчас? Обсудим на вебинаре
14 октября, 17:20