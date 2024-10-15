В Белгородской области БПЛА атаковал рейсовый автобус. Половина из пострадавших — дети

В Белгородском районе Белгородской области движущийся рейсовый автобус подвергся атаке беспилотника. Об этом вечером 15 октября сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«К сожалению, ранены 8 мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних», — сообщил он.
Инцидент произошел на повороте в посёлок Октябрьский. В результате атаки БПЛА у автобуса повреждён кузов и выбиты стёкла.
Двух мужчин с различными осколочными ранениями госпитализированы в городскую больницу Белгорода, двух женщин отпустили на амбулаторное лечение после оказания первой медицинской помощи. Четверо несовершеннолетних отправились в детскую областную клиническую больницу: 17-летний парень с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги, 16-летняя девушка со слепым осколочным ранением голени. У мальчика 10 лет — закрытая черепно-мозговая травма и баротравма, у 8-летнего мальчика — минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение голени.
Ранее сегодня БПЛА сбросил взрывное устройство на дом под Белгородом.
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