В Белгородской области БПЛА атаковал рейсовый автобус. Половина из пострадавших — дети

Инцидент произошел на повороте в посёлок Октябрьский. В результате атаки БПЛА у автобуса повреждён кузов и выбиты стёкла.

Двух мужчин с различными осколочными ранениями госпитализированы в городскую больницу Белгорода, двух женщин отпустили на амбулаторное лечение после оказания первой медицинской помощи. Четверо несовершеннолетних отправились в детскую областную клиническую больницу: 17-летний парень с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги, 16-летняя девушка со слепым осколочным ранением голени. У мальчика 10 лет — закрытая черепно-мозговая травма и баротравма, у 8-летнего мальчика — минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение голени.