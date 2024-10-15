БПЛА сбросил взрывное устройство на дом под Белгородом

За ночь 15 октября средства ПВО отразили атаки с применением беспилотных летательных аппаратов в трех регионах. По одному БПЛА самолетного типа уничтожено в Белгородской, Курской и Тульской областях, отчитывается Минобороны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дважды за ночь сообщал об атаках. В 1:41 стало известно, что у хутора Церковный дрон атаковал грузовик, водитель получил множественные тяжелые осколочные ранения ног. Наряду с атакой беспилотников село Красный Октябрь подверглось обстрелу, там повреждены дома и машины.

Рано утром в Белгородском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом в посёлке Октябрьский. Пострадал мужчина, у него тяжёлые множественные осколочные ранения туловища, головы, рук и ног. Повреждены два частных дома и грузовой автомобиль.

В телеграм-каналах губернаторов Курской и Тульской областей информации о последствиях атак нет.