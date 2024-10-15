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Общество Работников предприятий Казани попросили «не позорить город» ездой на «ведрах» во время БРИКС

Работников предприятий Казани попросили «не позорить город» ездой на «ведрах» во время БРИКС

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22 комментария

Казанским студентам и работникам предприятий рекомендовали не ездить на плохих и старых машинах по городу во время проведения саммита БРИКС. Об этом во вторник, 15 октября, пишет 116.ru.

Как рассказал источник издания, начальство ряда предприятий Казани попросило подчиненных не появляться на старых машинах на улицах и минимизировать использование таких автомобилей в дни саммита. По словам руководства, подобный транспорт портит вид города. Отмечается, что разговор с начальством коснулся как сотрудников организаций в центре города, так и на окраинах столицы Татарстана. 

«Предложили добираться до работы на общественном транспорте, оставлять машины в гараже или хотя бы подальше, во дворах», — поделился работник предприятия в Казани с 116.ru.

Кроме того, «рекомендации» по автомобилям получили студенты одного из казанских техникумов. Под запрет попали «ведра» с низкой посадкой, громкой музыкой и глушителем. Также на время БРИКС казанцев перевели на дистанционное обучение.

«Нас всех собрали и сказали, что, пока идет саммит, по городу нельзя разъезжать на «ведрах» с громкой музыкой, низкой посадкой и глушителем. Сказали: «Не позорьте город», — рассказал источник 116.ru.

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября. На саммит ожидаются президент Турции Реджеп Тайип  Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, на встрече с главами ряда государств в Ашхабаде президент России Владимир Путин заявил, что на конференцию прибудет новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. На сегодня в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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Комментарии
23
never mind
41 минута
Пыль в глаза. Хуже, чем при совке.
iamback
36 минут
киньте ссылку на эту статью участникам БРИКС, что бы знали, что такое позор
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