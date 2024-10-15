Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +3

3 м/c,

с-з.

 758мм 92%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,10
EUR 105,49
ТОП-100 школ Петербурга
СПбГУ набрал платников
Промышленный Петербург
Почему продукты дорожают
Запрет на работу мигрантов
История Марии Бутиной
Происшествия В Пулково тушили самолет и спасали пассажиров. По легенде учений, загорелся двигатель

В Пулково тушили самолет и спасали пассажиров. По легенде учений, загорелся двигатель

Аварийно-спасательные учения провели в петербургском аэропорту Пулково в преддверии наступления зимы. По сценарию, сотрудникам воздушной гавани и городским спасателям предстояло устранить возгорание на заходящем на посадку самолете.

1 123
Написать комментарий
+2

С 8 по 15 октября в Пулково прошли комплексные учения аварийно-спасательных команд, рассказали во вторник в пресс-службе воздушной гавани. На тренировках сотрудники аэропорта отработали совместные действия с подразделениями пожарно-спасательного гарнизона Петербурга. Целью учений было проверить работу системы оповещения и отработать навыки реагирования в случае чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров на самолетах.

Так, по легенде учений, у самолета, что заходит на посадку в Пулково, загорелся правый двигатель. Штатные системы пожаротушения не сработали, и после посадки объявлен сигнал «Тревога». К самолету прибывают сотрудники противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов, а также городские пожарные и аварийные службы. Они начинают тушить пожар, эвакуировать пассажиров и оказывать помощь пострадавшим, предотвращают повторное возгорание топлива и охлаждают самолет. По завершении всех работ дан сигнал «Отбой».

«Тренировки позволяют отработать действия всех сотрудников оперативных смен, входящих в аварийно-спасательную команду аэропорта, и аварийных служб города по ликвидации чрезвычайных ситуаций», — отметили в Пулково.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Петербург Пулково Пожар Учения
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Сотрудники петербургского девелопера сдали 65 литров крови для больниц
15 октября, 15:20
Новости компаний
Plus Пулковский: первый этаж школы и отделка жилых помещений
15 октября, 14:45
Новости компаний
Ladozhsky Avenir: ключевые этапы на завершающей стадии
14 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Сотрудники петербургского девелопера сдали 65 литров крови для больниц
15 октября, 15:20
Plus Пулковский: первый этаж школы и отделка жилых помещений
15 октября, 14:45
Ladozhsky Avenir: ключевые этапы на завершающей стадии
14 октября, 18:00
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-ПетербургаCпециалистам, круглосуточно следящим за безопасностью города, стали доступны ещё более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит⁄с. Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в зоне Городского мониторингового центра (ГМЦ) в Московском районе города.
14 октября, 17:30
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-Петербурга
14 октября, 17:30
Ипотека или рассрочка? Как лучше купить квартиру сейчас? Обсудим на вебинаре
14 октября, 17:20
Старт продаж: 4 корпус в квартале бизнес-класса «Дубровский»
14 октября, 14:45
Создаете своими руками интересные вещи и дарите их друзьям и знакомым, мечтая о реальных продажах?Специально для креаторов Петербурга проводится серия мастер-классов «Эффективное сотрудничество». По сути, это 2 мероприятия: практический мастер-класс по самопрезентации и закупочная сессия с участием реальных заказчиков — сувенирных магазинов.
14 октября, 13:29
Создаете своими руками интересные вещи и дарите их друзьям и знакомым, мечтая о реальных продажах?
14 октября, 12:00
Осень, Петербург, RelaxВыключи стресс, включи Relax FM. 1 октября на 94,5 FM в Санкт-Петербурге зазвучало радио, которое позволяет расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Relax FM — уникальный формат «Газпром-Медиа Холдинга», чья популярность растет с каждым днём.
14 октября, 10:00
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03