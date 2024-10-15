В Пулково тушили самолет и спасали пассажиров. По легенде учений, загорелся двигатель

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С 8 по 15 октября в Пулково прошли комплексные учения аварийно-спасательных команд, рассказали во вторник в пресс-службе воздушной гавани. На тренировках сотрудники аэропорта отработали совместные действия с подразделениями пожарно-спасательного гарнизона Петербурга. Целью учений было проверить работу системы оповещения и отработать навыки реагирования в случае чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров на самолетах.

Источник: пресс-служба Пулково

Так, по легенде учений, у самолета, что заходит на посадку в Пулково, загорелся правый двигатель. Штатные системы пожаротушения не сработали, и после посадки объявлен сигнал «Тревога». К самолету прибывают сотрудники противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов, а также городские пожарные и аварийные службы. Они начинают тушить пожар, эвакуировать пассажиров и оказывать помощь пострадавшим, предотвращают повторное возгорание топлива и охлаждают самолет. По завершении всех работ дан сигнал «Отбой».

«Тренировки позволяют отработать действия всех сотрудников оперативных смен, входящих в аварийно-спасательную команду аэропорта, и аварийных служб города по ликвидации чрезвычайных ситуаций», — отметили в Пулково.