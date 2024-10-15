ФСБ заявляет, что пресекла передачу Украине данных о военных объектах в Пскове. Задержан местный житель

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность уроженца Порховского района Псковской области, который подозревается в передаче украинской разведке координат воинских и гражданских объектов в Пскове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, передает ТАСС 15 октября.

По информации службы, россиянин через Telegram связался с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, подконтрольного Главному управлению разведки Минобороны Украины. Целью организации является вербовка для осуществления диверсий.

По предварительным данным, фигурант передал представителям ВСУ фотографии и координаты расположения воинских и гражданских объектов в Пскове. Уголовное дело возбудили по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.

В начале октября стало известно о задержании двух женщин в Севастополе за возможные контакты с разведкой Украины. По данным ФСБ, с 2023 года они собирали и передавали данные о российских военных объектах «по заданию представителя запрещенной в РФ организации», которую использует военная разведка Украины.