Блогера Михаила Литвина проверят после его слов о купленном военном билете

Правоохранительные органы проверят слова блогера Михаила Литвина, заявившего о приобретении военного билета за 300 тысяч рублей, чтобы не проходить службу в армии. Проверка начнется со вторника, 15 октября, сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Кроме самого блогера профильные ведомства проверят сотрудников военкомата и ВВК, подчеркнул Бородин. О покупке военного билета Литвин рассказал в 2018 году блогеру Амирану Сардарову.

Ранее Михаилу Литвину суд назначил 13 суток административного ареста за драку с футбольными фанатами во время матча между командами Lit Energy — «СКА-Ростов». На заседании суда блогер признал вину, заявив, что «правильные мысли приходят позже».

В субботу, 12 октября, фанаты обеих команд начали оскорблять друг друга кричалками, одна из них была в адрес Литвина. В ответ на это блогер устроил потасовку с болельщиками СКА, но покинул стадион в сопровождении полиции.