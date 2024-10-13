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Общество Спорт «Все ходили в школу, я ходил на тренировки». Полузащитник «Зенита» объяснил, почему футболисты заслужили высокие зарплаты

«Все ходили в школу, я ходил на тренировки». Полузащитник «Зенита» объяснил, почему футболисты заслужили высокие зарплаты

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24 комментария

Высокие зарплаты футболистов — это результат усердия и многолетних тренировок. Такое мнение высказал полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну. Фрагмент видео спортивный журналист опубликовал в своем телеграм-канале 13 октября.

«Когда все ходили в школу, я ходил на тренировки, когда все учили уроки — я был на поле, я тренировался». Как говорится, кто на что учился в детстве и кто кем хотел стать и прилагал к этому усердный труд», - сказал он, отметив, что солидарен с мнением, ранее высказанным своим коллегой, нападающим «Краснодара» Федором Смоловым.

По словам Глушенкова, если бы его игровая карьера не сложилась, он стал бы работать детским тренером. Сейчас жить на зарплату тренера он бы не смог, признался футболист. Но, если бы с профессиональным спортом бы не пошло, «пришлось бы привыкать», сказал полузащитник «Зенита».

Максим Глушенков родился 28 июля 1999 года в Смоленске. Футболом начал заниматься в пятилетнем возрасте в секции «Днепра», затем перешел в тольяттинскую Академию имени Юрия Коноплева. Играл в клубах «Локомотив», «Спартак», «Чертаново», «Химки» и «Кралья Советов». Летом 2024 года перешел в «Зенит» и уже забил за петербургский клуб девять голов в десяти матчах.

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Комментарии
26
Рострелли
55 минут
А те, кто побеждали на школьных олимпиадах, учились в аспирантурах, защищали кандидатские, докторские и получают в месяц, как работник ногами в день, это как, нормально?
258091331
1 час
А можно отменить ему гос дотации?
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