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Общество В РПЦ раскритиковали проект Минздрава о допуске священников в больницы

В РПЦ раскритиковали проект Минздрава о допуске священников в больницы

1 755
8 комментариев

Руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) раскритиковала проект приказа Минздрава, который устанавливает требования к посещению пациентов священнослужителями в медицинских учреждениях. Заявление опубликовано на официальном сайте РПЦ 11 октября.

Правила доступа священнослужителей в медучреждения, а также право пациентов на проведение религиозных обрядов в медицинских учреждениях установлены в статьях 14 и 19 Закона «Об основах охраны здоровья граждан» и действуют с 2010-х годов, пишет «Коммерсантъ».

В разгар пандемии коронавируса Минздрав разработал рекомендации для допуска духовенства в больницы. Этим летом православная церковь предложила, а Госдума одобрила поправку к закону, которая с 1 марта следующего года позволит священнослужителям посещать пациентов наравне с родственниками и законными представителями. Для реализации поправки по просьбе Московского патриархата Минздрав подготовил эти самые правила.

Как следует из документа, по просьбе пациента или его близких представителя духовенства могут пригласить в медучреждение, однако лишь с разрешения главврача. Священнослужителям дозволено посещать палаты реанимации и интенсивной терапии, однако визиты в инфекционные отделения во время карантина остались под запретом.

Игумения указала, что ранее методические рекомендации Минздрава позволяли священнослужителям посещать больных при условии соблюдения противоэпидемических мер и использования средств индивидуальной защиты, отменены они не были, и действующее законодательство не содержит запретов на допуск священников в больницы в условиях карантина. Настоятельница выступила против предложенного пункта проекта приказа и отметила, что Московский патриархат намерен добиваться его пересмотра.

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Комментарии
8
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1 час
Да чего уж мелочиться - запускайте крестный ход по всей больнице! И в операционные заглянуть не забудьте.
mwr
1 час
служители культов в больницах - это как черти в церьквах
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