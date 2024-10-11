Грузовые поезда столкнулись в Челябинске, пострадал сотрудник дороги

Два грузовых поезда столкнулись на станции Челябинск-Южный 10 октября в 21:43 по местному времени. Пострадал, по предварительным данным, один из работников локомотивных бригад. Медики зафиксировали у него ушибы и оказывают помощь, сообщает Южноуральская ЖД .

В результате «соударения двух грузовых поездов» с рельсов сошли три пустые платформы и одна платформа с грузом. Причины устанавливаются. На движение пассажирских поездов ЧП не повлияло. Угрозы экологической ситуации нет. На место отправился восстановительный поезд.