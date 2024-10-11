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Происшествия Грузовые поезда столкнулись в Челябинске, пострадал сотрудник дороги

Грузовые поезда столкнулись в Челябинске, пострадал сотрудник дороги

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Два грузовых поезда столкнулись на станции Челябинск-Южный 10 октября в 21:43 по местному времени. Пострадал, по предварительным данным, один из работников локомотивных бригад. Медики зафиксировали у него ушибы и оказывают помощь, сообщает Южноуральская ЖД

В результате «соударения двух грузовых поездов» с рельсов сошли три пустые платформы и одна платформа с грузом. Причины устанавливаются. На движение пассажирских поездов ЧП не повлияло. Угрозы экологической ситуации нет. На место отправился восстановительный поезд.

UPD: По данным Центрального МСУТ СК России, столкновение было боковым. Организована доследственная проверка, действия ответственных лиц железной дороги проверяются по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

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