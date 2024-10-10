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Афиша Plus Общество Леонид Юзефович стал лауреатом премии «Ясная Поляна»

Леонид Юзефович стал лауреатом премии «Ясная Поляна»

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1 комментарий

В Большом театре в Москве вечером 10 октября назвали лауреатов премии «Ясная Поляна» в нескольких, в том числе новых, номинациях. Главный приз — 3 миллиона рублей за роман, написанный на русском языке, — получил Леонид Юзефович, один из самых титулованных российских прозаиков, трехкратный лауреат «Большой книги» и двукратный лауреат премии «Национальный бестселлер».

Леонид Юзефович получил награду за изданную в «Редакции Елены Шубиной» повесть «Поход на Бар-Хото», главным героем которой стал русский офицер в Монголии в начале XX века. Это изящная книга, в которой можно найти и отсылки к современности, и ответы на вечные вопросы о течении жизни. «Фонтанка» подробно писала об этой повести и публиковала отрывок из нее.

В финал номинации «Современная русская проза» вышла книга еще одного прозаика из Петербурга — роман Сергея Носова «Фирс Фортинбрас» (издательство «Лимбус Пресс»), обыгрывающий имена героев Чехова и Шекспира. Еще в короткий список попала книга «Уранотипия» Владимира Березина (журнал «Новый мир») о выдуманном способе фотографии и степная сага «Улан Далай» Натальи Илишкиной (АСТ, «Редакция Елены Шубиной»). Список не обошелся и без дебютов — речь о романах молодых писательниц Нади Алексеевой «Полунощница» и Светланы Павловой «Голод» (обе — АСТ, «Редакция Елены Шубиной»).

Отметим, традиционно «Ясная Поляна» считалась консервативной премией, поэтому один лишь выход дебютных романов в финал может восприниматься как сигнал осовременивания премии. В жюри премии входят советник Путина Владимир Толстой, автор биографии Льва Толстого Павел Басинский, ректор Литинститута Алексей Варламов, писатели Владислав Отрошенко и Евгений Водолазкин.

Еще один сигнал об изменениях в настроении премии — появление номинации «Молодость», которую вручают молодые критики молодым писателям. В длинный список номинации вошли 19 книг. Победителем номинации стал тридцатилетний литературный критик и писатель Артем Роганов, ранее он номинировался на премии для молодых авторов — «Дебют» и «Лицей». «Ясная Поляна» наградила его за роман «Как слышно» (издательство «Самокат») о взрослении шестнадцатилетнего подростка с гиперчувствительным слухом.

Все авторы короткого списка поделят между собой 1 миллион рублей. Приз в номинации «Молодость» — 400 тысяч рублей. «Выбором читателей» стал роман «Улан Далай» Натальи Илишкиной, набравший 48 % голосов в интернет-голосовании на сайте премии. Голосование длилось месяц.

В номинации «Иностранная литература» жюри выбрало роман Чухе Ким «Звери малой земли» (издательство Inspiria) и Кирилла Батыгина за перевод романа c английского на русский язык. Автор получит 1,2 миллиона рублей, а переводчик — 500 тысяч рублей. «Пропущенным шедевром» назвали книгу «Сны поездов» Дениса Джонсона (издательство «Синдбад»). Переводчик Сергей Кумыш получит 250 тысяч рублей за перевод романа с английского на русский язык.

В номинации «Личность» посмертно наградили писателя Владимира Ермакова «за беззаветную преданность литературному творчеству, тонкий поэтический вкус, проникновенное осмысление глубинной русской жизни и поиск новых художественных форм философского романа».

Напомним, в прошлом году первую премию в номинации «Современная литература» получила писательница Саша Николаенко за роман «Муравьиный бог: реквием», а в номинации «Иностранная литература» — македонский писатель Венко Андоновский за роман «Пуп света».

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Комментарии
1
alexadmin
34 минуты
Такое странное время, что пока открываешь новость, и не знаешь кем стал - то ли лауреатом, то ли иноагентом
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