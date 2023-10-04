Три миллиона рублей «Ясной Поляны» получил «Муравьиный бог: реквием»

В Большом театре России 4 октября назвали лауреатов премии «Ясная Поляна» в нескольких номинациях. Главный приз — 3 миллиона рублей за роман, написанный на русском языке, — получила писательница Саша Николаенко с книгой «Муравьиный бог: реквием» о детстве и смерти.



В финал номинации «Современная русская проза» вышли: тысячестраничная эпопея фантаста Эдуарда Веркина «снарк снарк» — о детях, пропавших в выдуманном городе Чагинске; роман Рагима Джафарова «Его последние дни» — о писателе, который сам отправил себя в психбольницу, чтобы написать об этом роман; городское фэнтези Алексея Сальникова «Оккульттрегер» — о мути, которая захватывает российскую провинцию, и существах, которые с ней борются.

