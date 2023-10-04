Три миллиона рублей «Ясной Поляны» получил «Муравьиный бог: реквием»

В Большом театре России 4 октября назвали лауреатов премии «Ясная Поляна» в нескольких номинациях. Главный приз — 3 миллиона рублей за роман, написанный на русском языке, — получила писательница Саша Николаенко с книгой «Муравьиный бог: реквием» о детстве и смерти.
В финал номинации «Современная русская проза» вышли: тысячестраничная эпопея фантаста Эдуарда Веркина «снарк снарк» — о детях, пропавших в выдуманном городе Чагинске; роман Рагима Джафарова «Его последние дни» — о писателе, который сам отправил себя в психбольницу, чтобы написать об этом роман; городское фэнтези Алексея Сальникова «Оккульттрегер» — о мути, которая захватывает российскую провинцию, и существах, которые с ней борются.
Еще жюри включило в шорт-лист роман «Волшебный хор» Евгения Кремчукова об учителе, которого обвиняют в экстремизме, и дебютную книгу Екатерины Манойло «Отец смотрит на запад» о жизни девушки на границе России и Казахстана. Ранее Манойло уже получила с этим текстом первый приз премии для молодых авторов «Лицей».
Все авторы короткого списка поделят между собой 1 миллион рублей. «Выбором читателей» стал роман «Его последние дни» Рагима Джафарова. Он отправится в поездку в Южную Корею.
В номинации «Иностранная литература» жюри выбрало философский и теологический роман македонского писателя Венко Андоновского «Пуп света». Автор получит 1,2 миллиона рублей, а переводчик Ольга Панькина — 500 тысяч рублей. «Пропущенным шедевром» назвали книгу нигерийского писателя, лауреата Международной Букеровской премии Чинуа Ачебе «Все рушится». Переводчик с английского языка Ирина Доронина получит 250 тысяч рублей.
В номинации «Личность» 250 тысяч рублей получил сценарист, соавтор режиссера Александра Сокурова Юрий Арабов.
В жюри премии «Ясная Поляна» — советник президента России Владимир Толстой, автор биографии Льва Толстого Павел Басинский, ректор Литинститута Алексей Варламов, писатели Владислав Отрошенко и Евгений Водолазкин.
Премию вручают с 2003 года, ее учредители — музей-усадьба Льва Толстого в Ясной Поляне и компания Samsung Electronics. В прошлом году первую премию в номинации «Современная литература» получил Дмитрий Данилов с романом «Саша, привет!», а в номинации «Иностранная литература» — китайский писатель Юй Хуа за роман «Братья» и его переводчица Юлия Дрейзис.