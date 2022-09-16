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    Премию «Ясная Поляна» получил автор романа о пулемете по имени Саша

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    На Новой сцене Большого театра в Москве 16 сентября подвели итоги литературной премии «Ясная Поляна». Приз в номинации «Современная русская проза» в размере 3 миллионов рублей получил Дмитрий Данилов за роман «Саша, привет!» — антиутопии о пулемете по имени Саша и его карающей роли.

    За звание лучшей русскоязычной прозы также боролись Анастасия Астафьева (сборник «Для особо случая»), Сергей Беляков (документальный роман «Парижские мальчики в сталинской Москве»), Канта Ибрагимов (роман «Маршал»), Анна Матвеева (роман в письмах «Каждые сто лет»), Ислам Ханипаев (повесть «Типа я»), Иван Шипнигов (роман-вербатим «Стрим»).

    Приз за лучшую иностранную книгу — 1,2 миллиона рублей — достался китайскому автору Юй Хуа, который написал роман «Братья». Еще полмиллиона получит переводчица Юлия Дрейзис. В шорт-лист выходили книги Жузе Агуалузы «Всеобщая теория забвения», Арнона Грюнберга «Тирза», Кадзуо Исигуро «Клара и солнце», Петера Надаша «Путешествие вокруг дикой груши», Делии Оуэнс «Там, где раки поют», Даниэля Шпека «Piccola Сицилия» и другие.

    «Выбором читателей» стал «Типа я» молодого писателя из Дагестана Ислама Ханипаева — голосование шло полтора месяца. Кроме того, жюри назвало обладателя награды «Вклад в литературу» — им стал литературовед Игорь Золотусский.

    Напомним, литературная премия «Ясная Поляна» была учреждена в 2003 году. Председатель жюри — праправнук Льва Толстого и советник президента РФ Владимир Толстой. В прошлом сезоне лучшей русскоязычной книгой признали сборник писателя Германа Садулаева «Готские письма», зарубежной — «Нечего бояться» Джулиана Барнса.

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