Премию «Ясная Поляна» получил автор романа о пулемете по имени Саша

На Новой сцене Большого театра в Москве 16 сентября подвели итоги литературной премии «Ясная Поляна». Приз в номинации «Современная русская проза» в размере 3 миллионов рублей получил Дмитрий Данилов за роман «Саша, привет!» — антиутопии о пулемете по имени Саша и его карающей роли.
За звание лучшей русскоязычной прозы также боролись Анастасия Астафьева (сборник «Для особо случая»), Сергей Беляков (документальный роман «Парижские мальчики в сталинской Москве»), Канта Ибрагимов (роман «Маршал»), Анна Матвеева (роман в письмах «Каждые сто лет»), Ислам Ханипаев (повесть «Типа я»), Иван Шипнигов (роман-вербатим «Стрим»).
Приз за лучшую иностранную книгу — 1,2 миллиона рублей — достался китайскому автору Юй Хуа, который написал роман «Братья». Еще полмиллиона получит переводчица Юлия Дрейзис. В шорт-лист выходили книги Жузе Агуалузы «Всеобщая теория забвения», Арнона Грюнберга «Тирза», Кадзуо Исигуро «Клара и солнце», Петера Надаша «Путешествие вокруг дикой груши», Делии Оуэнс «Там, где раки поют», Даниэля Шпека «Piccola Сицилия» и другие.
«Выбором читателей» стал «Типа я» молодого писателя из Дагестана Ислама Ханипаева — голосование шло полтора месяца. Кроме того, жюри назвало обладателя награды «Вклад в литературу» — им стал литературовед Игорь Золотусский.
Напомним, литературная премия «Ясная Поляна» была учреждена в 2003 году. Председатель жюри — праправнук Льва Толстого и советник президента РФ Владимир Толстой. В прошлом сезоне лучшей русскоязычной книгой признали сборник писателя Германа Садулаева «Готские письма», зарубежной — «Нечего бояться» Джулиана Барнса.