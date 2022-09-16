Премию «Ясная Поляна» получил автор романа о пулемете по имени Саша

На Новой сцене Большого театра в Москве 16 сентября подвели итоги литературной премии «Ясная Поляна». Приз в номинации «Современная русская проза» в размере 3 миллионов рублей получил Дмитрий Данилов за роман «Саша, привет!» — антиутопии о пулемете по имени Саша и его карающей роли.



За звание лучшей русскоязычной прозы также боролись Анастасия Астафьева (сборник «Для особо случая»), Сергей Беляков (документальный роман «Парижские мальчики в сталинской Москве»), Канта Ибрагимов (роман «Маршал»), Анна Матвеева (роман в письмах «Каждые сто лет»), Ислам Ханипаев (повесть «Типа я»), Иван Шипнигов (роман-вербатим «Стрим»).

