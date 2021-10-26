Премию «Ясная поляна» получил роман Германа Садулаева о древних племенах

В Ясной поляне вручили премии за лучшие художественные произведения традиционной формы. В номинации «Современная русская проза» победил Герман Садулаев с романом «Готские письма». Об этом 26 октября объявили на церемонии награждения лауреатов премии.



«Я сейчас, конечно, самый счастливый человек в мире. Пока этот сон не закончился, пока меня не разбудили и не сказали, что первую премию получил, конечно, Леонид Абрамович Юзефович», — сказал со сцены Герман Садулаев.



Его роман «Готские письма» — концептуальный сборник, составленный из повестей, рассказов, исторических эссе, заметок и скетчей. Объединяет их тема готов, древнего племени, создавшего своё первое государство на территории нынешней России, впоследствии вторгнувшегося в пределы Римской Империи и расселившегося по Европе.

