Премию «Ясная поляна» получил роман Германа Садулаева о древних племенах

В Ясной поляне вручили премии за лучшие художественные произведения традиционной формы. В номинации «Современная русская проза» победил Герман Садулаев с романом «Готские письма». Об этом 26 октября объявили на церемонии награждения лауреатов премии.
«Я сейчас, конечно, самый счастливый человек в мире. Пока этот сон не закончился, пока меня не разбудили и не сказали, что первую премию получил, конечно, Леонид Абрамович Юзефович», — сказал со сцены Герман Садулаев.
Его роман «Готские письма» — концептуальный сборник, составленный из повестей, рассказов, исторических эссе, заметок и скетчей. Объединяет их тема готов, древнего племени, создавшего своё первое государство на территории нынешней России, впоследствии вторгнувшегося в пределы Римской Империи и расселившегося по Европе.
Победителя жюри выбирало из участников короткого списка. Туда входили: Майя Кучерская с литературной биографией «Лесков. Прозёванный гений», Леонид Юзефович с историко-приключенческим романом «Филэллин», Марина Степнова с романом-воспитанием «Сад», Наталия Репина и ее произведение о юродивом библиотекаре «Жизнеописание Льва», Дмитрий Лиханов и проза о первых христианах «Звезда и крест» и Максим Гуреев с повестью о детстве русского писателя Александра Куприна «Любовь Куприна». Все писатели из короткого списка поделят между собой миллион, а победитель получит три миллиона призовых рублей.
В номинации «Событие» победила книга «Каждый день сначала. Валентин Распутин и Валентин Курбатов: диалог длиною в сорок лет» — сборник писем двух писателей. В номинации «Иностранная литература» за перевод книги Букеровского лауреата, английского писателя Джулиана Барнса «Нечего бояться» премию «Ясная поляна» получили Сергей Полотовский и Дмитрий Симановский. В номинации «Выбор читателей» победил роман «Сад» Марии Степновой.
На церемонии вспоминали ушедших из жизни в этом году критика и постоянного члена жюри премии «Ясная поляна» Валентина Курбатова, а также первого лауреата премии «Ясная поляна» Виктора Лихоносова.
Премия «Ясная Поляна» учреждена в 2003 году и является одной из важнейших премий отечественной литературы.