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Премию «Ясная поляна» получил роман Германа Садулаева о древних племенах

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В Ясной поляне вручили премии за лучшие художественные произведения традиционной формы. В номинации «Современная русская проза» победил Герман Садулаев с романом «Готские письма». Об этом 26 октября объявили на церемонии награждения лауреатов премии.

«Я сейчас, конечно, самый счастливый человек в мире. Пока этот сон не закончился, пока меня не разбудили и не сказали, что первую премию получил, конечно, Леонид Абрамович Юзефович», — сказал со сцены Герман Садулаев.

Его роман «Готские письма» — концептуальный сборник, составленный из повестей, рассказов, исторических эссе, заметок и скетчей. Объединяет их тема готов, древнего племени, создавшего своё первое государство на территории нынешней России, впоследствии вторгнувшегося в пределы Римской Империи и расселившегося по Европе.

Победителя жюри выбирало из участников короткого списка. Туда входили: Майя Кучерская с литературной биографией «Лесков. Прозёванный гений», Леонид Юзефович с историко-приключенческим романом «Филэллин», Марина Степнова с романом-воспитанием «Сад», Наталия Репина и ее произведение о юродивом библиотекаре «Жизнеописание Льва», Дмитрий Лиханов и проза о первых христианах «Звезда и крест» и Максим Гуреев с повестью о детстве русского писателя Александра Куприна «Любовь Куприна». Все писатели из короткого списка поделят между собой миллион, а победитель получит три миллиона призовых рублей.

В номинации «Событие» победила книга «Каждый день сначала. Валентин Распутин и Валентин Курбатов: диалог длиною в сорок лет» — сборник писем двух писателей. В номинации «Иностранная литература» за перевод книги Букеровского лауреата, английского писателя Джулиана Барнса «Нечего бояться» премию «Ясная поляна» получили Сергей Полотовский и Дмитрий Симановский. В номинации «Выбор читателей» победил роман «Сад» Марии Степновой.

На церемонии вспоминали ушедших из жизни в этом году критика и постоянного члена жюри премии «Ясная поляна» Валентина Курбатова, а также первого лауреата премии «Ясная поляна» Виктора Лихоносова.

Премия «Ясная Поляна» учреждена в 2003 году и является одной из важнейших премий отечественной литературы.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэкт.атической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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