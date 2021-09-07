В шорт-листе премии «Ясная Поляна» — романы о юродивом библиотекаре, фанате греческой культуры и владелице конного заводика

Финалистами стали: Максим Гуреев с повестью о русском классике и его матери «Любовь Куприна», Майя Кучерская с литературной биографией еще одного русского классика — «Лесков. Прозеванный гений», Дмитрий Лиханов с романом о первых христианах «Звезда и крест», Наталия Репина с книгой о юродивом библиотекаре, одержимом судьбой поэта мандельштамовского круга, — «Жизнеописание Льва», Герман Садулаев со сборником очерков и публицистики «Готские письма» , Марина Степнова с выросшим из всей русской литературы XIX века романом «Сад» и Леонид Юзефович с недокументальной книгой «Филэллин », название которой означает «любящий греков».

Во вторник, 7 сентября, литературная премия «Ясная Поляна» объявила короткий список, в который попали семь произведений.

Лауреат номинации «Современная русская проза», с 2003 года отмечающей «писателей, произведения которых поддерживают традиции классической и актуальные тенденции современной русской литературы», получает 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в короткий список, делят между собой 1 миллион рублей. Всего в этом году было номинировано более 200 книг, в длинный список включили 45 текстов.



Общий призовой фонд премии «Ясная Поляна» составляет 6,7 миллиона рублей. Денежными призами также отмечают лучшее переводное произведение, самое значимое событие российской литературной жизни и книгу, которая победит в читательском интернет-голосовании. Имена всех победителей назовут 26 октября в Большом театре.



Лауреатами в номинации «Современная русская проза» премии «Ясная Поляна» в разное время становились Наринэ Абгарян, Гузель Яхина, Андрей Рубанов, Евгений Водолазкин.

