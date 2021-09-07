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В шорт-листе премии «Ясная Поляна» — романы о юродивом библиотекаре, фанате греческой культуры и владелице конного заводика

В финал премии «Ясная Поляна» вышли писатели Юзефович и Садулаев.

Во вторник, 7 сентября, литературная премия «Ясная Поляна» объявила короткий список, в который попали семь произведений.

Финалистами стали: Максим Гуреев с повестью о русском классике и его матери «Любовь Куприна», Майя Кучерская с литературной биографией еще одного русского классика — «Лесков. Прозеванный гений», Дмитрий Лиханов с романом о первых христианах «Звезда и крест», Наталия Репина с книгой о юродивом библиотекаре, одержимом судьбой поэта мандельштамовского круга, — «Жизнеописание Льва», Герман Садулаев со сборником очерков и публицистики «Готские письма», Марина Степнова с выросшим из всей русской литературы XIX века романом «Сад» и Леонид Юзефович с недокументальной книгой «Филэллин», название которой означает «любящий греков».

Лауреат номинации «Современная русская проза», с 2003 года отмечающей «писателей, произведения которых поддерживают традиции классической и актуальные тенденции современной русской литературы», получает 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в короткий список, делят между собой 1 миллион рублей. Всего в этом году было номинировано более 200 книг, в длинный список включили 45 текстов.

Общий призовой фонд премии «Ясная Поляна» составляет 6,7 миллиона рублей. Денежными призами также отмечают лучшее переводное произведение, самое значимое событие российской литературной жизни и книгу, которая победит в читательском интернет-голосовании. Имена всех победителей назовут 26 октября в Большом театре.

Лауреатами в номинации «Современная русская проза» премии «Ясная Поляна» в разное время становились Наринэ Абгарян, Гузель Яхина, Андрей Рубанов, Евгений Водолазкин.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

f0ntan
Финалисты премии русской литературы с такими русскими фамилиями!
07A
Юродивый библиотекарь, фанат греческой культуры и владелец конного заводика это кот-свифтушка в одном лице!
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