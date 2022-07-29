Книги финалистов премии «Ясная Поляна» можно прочесть бесплатно

Речь идет о книгах Анастасии Астафьевой «Для особого случая» (сборник рассказов о жителях современной российской деревни), Сергея Белякова «Парижские мальчики в сталинской Москве» (биография очень рано погибшего сына Марины Цветаевой Георгия Эфрона), Дмитрия Данилова «Саша, привет!» (абсурдистский роман о гуманной карательной системе), Канта Ибрагимова «Маршал» (эпос чеченского писателя, лауреата Государственной премии РФ), Анны Матвеевой «Каждые сто лет» (эпистолярный роман-диалог, проходящий через два века), Ислама Ханипаева «Типа я» (жизнеутверждающий текст о восьмилетнем мальчике из Дагестана и его защитнике), Ивана Шипнигова «Стрим» (вербатим о жителях современной Москвы).

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Премия появилась в 2003 году, ее учредил музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна» совместно с компанией Samsung. К 2022 году призовой фонд премии составляет 6,7 миллиона рублей, премию вручают за лучший текст в трех номинациях: «Современная русская проза», «Иностранная литература», «Событие». За последние несколько лет премию получали писатели Андрей Рубанов за роман «Патриот», Герман Садулаев за книгу «Готские письма», Евгений Чижов за роман «Собиратель рая». Приз от читателей получали писатели Григорий Служитель, Марина Степанова, Наринэ Абгарян.

