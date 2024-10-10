Петербуржец, застреливший своего оппонента в ресторане «Чабрец», получил 10 лет колонии

Московский районный суд приговорил Алексея Исакова к 10 годам колонии строгого режима за убийство в ресторане «Чабрец» на Московском проспекте в марте этого года, сообщает 10 октября объединенная пресс-служба городских судов.

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Его признали виновным по статьям об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ).

Источник: «Фонтанка.ру»

Как писала «Фонтанка», вечером 18 марта Исаков, вернувшийся с СВО, встретился со своим знакомым, который задолжал подсудимому 5 миллионов рублей. Неприятный разговор был прерван, когда Исаков достал пистолет «ТТ» и выстрелил не менее пяти раз в своего оппонента. Причем, пистолет он приобрел заранее у неустановленного лица. С места преступления мужчина не скрылся. Через несколько часов после случившегося его в наручниках вывели правоохранители.

Источник: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Обвинение просило для Исакова 15 лет в ИК строго режима и штраф в размере 50 тысяч рублей. Суд назначил 10 лет колонии. Исаков вину признал частично.

При этом адвокат просил учесть смягчающие обстоятельства — службу Исакова на спецоперации, и ранения, полученные в ходе службы. По словам подсудимого, у него на иждивении дети и мать. В своем последнем слове Алексей Исаков заявил, что стрельбу спровоцировал потерпевший, тот никого убивать не хотел.

Источник: Прокуратура Санкт-Петербурга







Заседание было открытое, однако проходило в небольшом зале, где большую часть мест занимали представители потерпевших.