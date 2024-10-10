В гробнице Александра Невского нашли записку, похожую на шпионский шифр

Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»







Специалисты Эрмитажа завершили реставрацию внутренней деревянной конструкции пятиярусной пирамиды — части ансамбля гробницы Александра Невского, которая обычно скрыта от глаз. Знаковый памятник ювелирного искусства елизаветинского барокко сейчас в процессе передачи церкви на сорок девять лет, однако ещё какое-то время посетители РХЦ «Старая Деревня» смогут увидеть деревянную конструкцию на маршруте открытого хранения. И хотя в перспективе гробница окажется в Александро-Невской лавре, эрмитажный архив сохранит предметы, которые реставраторы нашли внутри памятника: монеты, бусины и даже шифрованную записку.

Для реставрации деревянную пирамиду разобрали на сегменты, а каждый сегмент — на отдельные детали (всего 251 фрагмент). Дерево почистили, где было необходимо — восполнили утраты, также конструкцию заново проклеили.

«Это уникальный момент, потому что конструкции в таком виде никто никогда больше не увидит, — рассказала об итогах третьего этапа реставрации памятника заместитель директора и главный хранитель Эрмитажа Светлана Адаксина. — Реставраторы тщательно разбирали и собирали снова оригинальный дуб XVIII века. Это часть памятника, которая обычно находится под декором, в то время как серебряный саркофаг, трофеи и светильники сейчас находятся в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры».

Как хранитель пояснила «Фонтанке», дубовая пирамида отправится в лавру вслед за другими частями экспоната, но сроки окончательного переезда памятника неясны.

«Конструкция переместится в лавру только тогда, когда в Троицком соборе закончится ремонт, — ответила Светлана Адаксина на вопрос „Фонтанки“. — Сейчас части экспоната, находящиеся в лавре, хранятся в Благовещенской церкви, и это по-прежнему экспонаты Государственного Эрмитажа, которые находятся в составе музейного фонда Российской Федерации. В лавру они переданы на временное хранение — на сорок девять лет. Мы по-прежнему отвечаем за памятник, теперь — вместе с сотрудниками лавры. Ежедневно в режиме реального времени ведётся мониторинг климата, температуры и влажности, каждый день мне на почту поступают графики от наших климатологов. Если влажность не оптимальная и она, например, больше той, что прописана в нашем договоре, я сразу сообщаю в лавру, графики также пересылаю каждый день. Мы обсуждаем, какие меры нужно принять, чтобы выровнять температурно-влажностный режим. Иногда во время службы в помещении собирается больше людей, чем было бы оптимально для гробницы, поэтому скачки влажности бывают. Мы всё стараемся решить на месте, с лаврой сложился нормальный конструктивный диалог, направленный на сохранение экспоната, потому что это, безусловно, шедевр».

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Заведующий отделом русской культуры Эрмитажа Вячеслав Фёдоров заметил, что для музея рака Александра Невского — по-прежнему один из главных экспонатов, хоть его и переносят временно в лавру.

«Есть знаковые деревянные и металлические конструкции — такие, как Башня Татлина, — сказал Фёдоров. — И я считаю (это моё личное мнение), что этот экспонат (деревянная пирамида. — Прим. ред.) достоин самостоятельного экспонирования, однако он всё-таки часть единого памятника. Когда мы снимали декор с этой конструкции, мы не ожидали, насколько умно и качественно она сделана, на 10 000% прочности. Хотя её создавали не для того, чтобы её кто-то видел, она представляет собой подлинный образец декоративного искусства».

В Эрмитаже полагают, что над конструкцией работали немецкие мастера мебельного дела, сам же дуб, видимо, российский. «Мастера, которые изготавливали эту пирамиду, решали очень сложную задачу — эта конструкция должна была выдержать тяжёлый серебряный декор, — отметил заведующий лабораторией реставрации мебели Эрмитажа Владимир Градов. — В этой конструкции виден чёткий расчёт каждого куска дерева, его толщины, ширины — всё сделано максимально экономно. Конструкция выглядит изящно и легко, но она весит почти тонну. По-настоящему всерьёз пирамиду никогда раньше не реставрировали. Мы обнаружили, что примерно половина крепежа здесь — это оригинальные детали XVIII века, а половина относится к XIX столетию. Утрат было немного, но там, где они были, мы их восполнили. Ещё в процессе реставрации обнаружили две надписи о том, что гробницу разбирали в 1949 году, — очевидно, это было связано с возвращением из эвакуации».

При реставрации в гробнице обнаружили монеты, бусины и записки, некоторые из них связаны с рубежом XIX–XX столетий, а некоторые — уже с периодом эвакуации, когда в период Великой Отечественной гробница находилась в Свердловске.

«Одна из записок очень интересная, там настоящий цифровой код на несколько строк, это явно какая-то шифровка, — поделилась с „Фонтанкой“ подробностями Светлана Адаксина. — Мы даже показывали эту записку криминалистам и другим специалистам в смежных сферах, но расшифровать её пока не удалось. Записка относится примерно к концу XIX — началу XX века. Над расшифровкой записок продолжат работать наши архивисты, ведь это не детали экспоната, они не записаны в инвентаре, поэтому отправятся в эрмитажный архив».

Гробницу Александра Невского создали в середине XVIII века по указу Елизаветы Петровны из первого серебра, которое добыли в России, на Алтае, в 1742 году. Сами мощи небесного покровителя города перенесли в Петербург из Владимира ещё в 1724 году по указу Петра. Гробницу сначала установили в Александро-Невской церкви, затем — в храме Святой Троицы, построенном в 1790 году. В Зимнем дворце памятник вместе с Военной галереей 1812 года, Александровским залом и Александровской колонной стал частью комплекса, посвящённого русской военной славе. В Эрмитаже напоминают, что в XX веке именно специалисты музея дважды спасали гробницу от переплавки: в 1922 и 1929 годах. В 2011 году музей начал глобальную реставрацию памятника.

Эрмитаж и церковь много лет спорили о праве хранить гробницу, наконец 10 мая 2023 года стало известно, что Михаил Пиотровский подписал с митрополитом Варсонофием договор о передаче памятника церкви. По словам музейщиков, приказ Минкульта не оставил места для манёвра.

До окончания ремонта и реставрации в Троицком соборе Александро-Невской лавры дубовая пирамида останется на маршруте открытого хранения в РХЦ. Когда ремонт всё-таки завершится — конструкцию переправят в лавру, где её заново оденут в серебряный декор. Точных сроков нет, ясно одно: если хочется увидеть изящное дубовое нутро гробницы, стоит сделать это сейчас.

Анастасия Семенович, специально для «Фонтанки.ру»