Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +4

2 м/c,

вос.

 753мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,95
EUR 106,42
Участник СВО поменял пол
В Петербург идет циклон
Ураган в США: последствия
Блокировка Discord
Приют инофонов
Промышленный Петербург
Сборная, которая не нужна
Город Школы Петербурга и Ленобласти опровергли обвинения в проблемах с отоплением, опубликованные Мизулиной

Школы Петербурга и Ленобласти опровергли обвинения в проблемах с отоплением, опубликованные Мизулиной

1 085
3 комментария

Школы Петербурга и Ленобласти опровергли обвинения, которые 10 октября опубликовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Анонимные учащиеся пожаловались ей на проблемы с отоплением во Второй Санкт-Петербургской гимназии и школе № 6 во Всеволожске. Общественница обнародовала их письма.

«У нас в школе (Вторая Санкт-Петербургская гимназия, старший корпус) выключено отопление и очень холодно, но нам запрещают носить кофты, зипки, толстовки и даже безрукавки, заставляют снимать», — сказано в одном анонимном письме.

Директор гимназии Людмила Мардер назвала в разговоре с «Фонтанкой» содержание этой жалобы ложью. «В гимназии отопление есть, никто его не отключал. В здании настолько тепло, что девочки ходят в блузках, а мальчики в рубашках. Никто им не запрещал надевать теплую одежду. После сообщения из комитета мы еще раз обошли каждый кабинет, мои слова подтверждаются», — рассказала директор.

Еще одно письмо, опубликованное Мизулиной, содержит более абстрактную жалобу:

«Уважаемая Екатерина Михайловна, я из школы № 6 города Всеволожска, Ленинградская область. Хочу пожаловаться на сильный холод в школе».

Сотрудники самой школы № 6 сообщили «Фонтанке», что с температурой воздуха в помещениях всё в порядке. «Отопление у нас в школе есть, его дали в первых числах октября и не отключали», — рассказала «Фонтанке» секретарь учреждения.

Во время прямого эфира правительства Петербурга 3 октября вице-губернатор Сергей Кропачев рассказывал, что отапливать социальные учреждения начали в первую очередь. В жилых домах пока проводят периодическое протапливание, чтобы подготовить коммуникации к полноценному отопительному сезону.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
iamback
1 час
Если анонимные, то откуда известно, что учащиеся?
Hdm99945
1 час
Всё никак не могу понять - чем занимается Мизулина? Она кто, политический деятель, учитель в школе, водитель троллейбуса, писатель, дворник, ITшник? Конкретно - ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ И НА КАКИЕ ДЕНЬГИ? НЕ МОГУ ПОНЯТЬ.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
Новости компаний
«КВС» ввела в эксплуатацию квартал «Греция» масштабного проекта «ЮгТаун»
9 октября, 17:02
Новости компаний
Фонд развития субъектов МСП запустил новую меру поддержки для самозанятых
9 октября, 12:24
ТОП 5
Новости компаний
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06
Электрика в квартире: на какие нюансы обратить внимание, чтобы интерьер не разочаровал
9 октября, 18:00
По данным «Домклик», на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через Госключ
9 октября, 17:55
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
«КВС» ввела в эксплуатацию квартал «Греция» масштабного проекта «ЮгТаун»
9 октября, 17:02
Эксперт «Ленстройтреста» рассказала об актуальных трендах в благоустройстве территории новостроек
9 октября, 16:30
Фонд развития субъектов МСП запустил новую меру поддержки для самозанятых
9 октября, 12:24
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10
Садиков и школ много не бывает: «Дальпитерстрой» расширяет географию строительства
8 октября, 17:00