Школы Петербурга и Ленобласти опровергли обвинения в проблемах с отоплением, опубликованные Мизулиной

Школы Петербурга и Ленобласти опровергли обвинения, которые 10 октября опубликовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Анонимные учащиеся пожаловались ей на проблемы с отоплением во Второй Санкт-Петербургской гимназии и школе № 6 во Всеволожске. Общественница обнародовала их письма.

«У нас в школе (Вторая Санкт-Петербургская гимназия, старший корпус) выключено отопление и очень холодно, но нам запрещают носить кофты, зипки, толстовки и даже безрукавки, заставляют снимать», — сказано в одном анонимном письме.

Директор гимназии Людмила Мардер назвала в разговоре с «Фонтанкой» содержание этой жалобы ложью. «В гимназии отопление есть, никто его не отключал. В здании настолько тепло, что девочки ходят в блузках, а мальчики в рубашках. Никто им не запрещал надевать теплую одежду. После сообщения из комитета мы еще раз обошли каждый кабинет, мои слова подтверждаются», — рассказала директор.

Еще одно письмо, опубликованное Мизулиной, содержит более абстрактную жалобу:

«Уважаемая Екатерина Михайловна, я из школы № 6 города Всеволожска, Ленинградская область. Хочу пожаловаться на сильный холод в школе».

Сотрудники самой школы № 6 сообщили «Фонтанке», что с температурой воздуха в помещениях всё в порядке. «Отопление у нас в школе есть, его дали в первых числах октября и не отключали», — рассказала «Фонтанке» секретарь учреждения.