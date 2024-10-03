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Город Начислят ли плату за отопление за сентябрь из-за протапливания — рассказал вице-губернатор Петербурга

Начислят ли плату за отопление за сентябрь из-за протапливания — рассказал вице-губернатор Петербурга

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Вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев во время прямой линии городского правительства 3 октября ответил на вопросы петербуржцев об отоплении. Когда именно начнется полноценный отопительный сезон — пока неизвестно, отметил губернатор: зависит от погодных условий. В Смольном ориентируются на примерный срок в две недели.

«Самое интересное, что жители разделились на два лагеря: тех, кому еще жарко, и тех, кому уже холодно. Пока у нас происходит периодическое протапливание, подготовка и проверка подключений тепла к жилым домам. За две недели могут вскрыться какие-то еще дефекты — они будут устранены. Благодаря этому, когда начнутся холода, будет меньше проблем. Уже начали отапливать социальные учреждения», — рассказал Кропачев.

В ответ на вопрос о том, будет ли начислена плата за отопление за сентябрь тем, кто платит по нормативу, — он заверил, что нет, начало периодического протапливания в последний день месяца на это не повлияло. Оплата будет начисляться с октября.
Тем, кто недоволен началом протапливания и считает, что еще слишком тепло, вице-губернатор посоветовал обсудить это с соседями и управляющей домом компанией.

«Если вам жарко, как и другим жильцам, вы можете договориться и обратиться в УК, чтобы она закрыла задвижку на индивидуальном тепловом пункте. Сейчас, в этот период, такая возможность существует», - сказал Кропачев.

Он отметил, что отопительный сезон год от года начинался в разные даты, в зависимости от погодных условий. Так, в 2023 году отопительный сезон начался 6 октября, в 2022-м — 3 октября. Один из самых поздних был в 1992 году — с 20-х чисел ноября. Один из самых ранних был в 2008-м — с 20-х чисел сентября.

Сергей Кропачев был назначен вице-губернатором Петербурга в феврале 2024 года. Он координирует и контролирует деятельность комитета по тарифам, а также комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Ранее «Фонтанка» узнала, сколько холодных дней уже прошло для включения отопления (среднесуточная температура должна составлять ниже 8 ℃).

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