Мы еще не начинали. «Фонтанка» узнала, сколько холодных дней уже прошло для включения отопления

Отсчет холодных суток для того, чтобы начать полноценный отопительный период в Петербурге, еще даже не стартовал. А их должно набежать целых пять.



Как сообщили «Фонтанке» в комитете по энергетике 1 октября, средняя температура воскресенья, 29 сентября, составила 14,1 градуса, понедельника — 10,7 градуса. В течение вторника пока насчитали 9 градусов. Напомним, по постановлению правительства № 354, отопление обязательно должно быть запущено, если пять дней подряд среднесуточная температура держится ниже 8 градусов.



Впрочем, опыт прошлого года показывает, что иногда администрация может не дожидаться окончания 5-дневного холодного периода, особенно если прогнозы обещают устойчивое похолодание