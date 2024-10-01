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ЖКХ Мы еще не начинали. «Фонтанка» узнала, сколько холодных дней уже прошло для включения отопления

Мы еще не начинали. «Фонтанка» узнала, сколько холодных дней уже прошло для включения отопления

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6 комментариев

Отсчет холодных суток для того, чтобы начать полноценный отопительный период в Петербурге, еще даже не стартовал. А их должно набежать целых пять.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по энергетике 1 октября, средняя температура воскресенья, 29 сентября, составила 14,1 градуса, понедельника — 10,7 градуса. В течение вторника пока насчитали 9 градусов. Напомним, по постановлению правительства № 354, отопление обязательно должно быть запущено, если пять дней подряд среднесуточная температура держится ниже 8 градусов.

Впрочем, опыт прошлого года показывает, что иногда администрация может не дожидаться окончания 5-дневного холодного периода, особенно если прогнозы обещают устойчивое похолодание


С 30 сентября в Петербурге запустили так называемое периодическое протапливание, при котором тепло подают в соцучреждения, а управляющие компании имеют возможность включать отопление в домах. Иногда теплоэнергетический комплекс обходится без него и сразу переходит к полноценному отопительному сезону. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
6
never mind
25 минут
Ага. Сегодня заморозки ночью были. Сидят, градусы считают...
Елень
14 минут
У нас вчера уже включили, спасибо председателю.
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