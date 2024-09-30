Чем раньше включат, тем больше платить. И все же — когда в Петербурге дадут отопление

Источник: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»







В Петербурге утром 30 сентября началось периодическое протапливание. В соцсетях мнения петербуржцев по этому поводу разделились: одни уверены, что топить давно пора, другие же считают, что начинать рано. «Фонтанка» рассказывает, кто определяет, когда стартует отопительный сезон, и как это влияет на размер оплаты коммунальных услуг.



Периодическое протапливание — это подготовка систем к регулярной подаче тепла. Организации постепенно включают источники теплоснабжения, чтобы в скором будущем обеспечить подключение зданий к централизованной системе отопления. Как и всегда, в первую очередь отопление появится в образовательных, медицинских и социальных учреждениях.



Решение о периодическом протапливании в Петербурге принимает комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Если многоквартирный дом не подключен к центральному отоплению, а имеет свою котельную, то даты протапливания могут определять собственники. Если они такого решения не приняли — то по умолчанию подготовка к отопительному сезону и он сам начинаются в даты, установленные городским правительством.



После объявления о старте протапливания в обсуждениях группы комитета по энергетике и инженерному обеспечению собрались как сторонники скорейшего начала отопительного сезона, так и противники.



«В квартирах с четверга было холодно и сыро. Идут дожди, и ночи холодные, обогреватель работает круглосуточно», — отметил Денис.



«Сегодня у меня еще довольно тепло, но в шортах и футболке я замерзну. На днях, при низкой температуре, я надевала [находясь в квартире] тонкий пуховик. Да, так было холодно. Дом довольно старый, с большими окнами и тонкими стенами», — рассказала Нина.



Другие обратили внимание, что чем раньше включат отопление, тем больше в итоге придется за него заплатить. И предлагали просто одеваться теплей, вместо того чтобы требовать горячих батарей в конце сентября. Аналогичные по духу комментарии собрала и новость о протапливании на сайте «Фонтанки».



«Я лишнее отопление оплачивать не горю желанием. Во всем мире спокойно под пледиком сидят», — отметил Аликс.



Несколько жителей домов на Дунайском проспекте и Белградской между тем посетовали, что, пока где-то начинается протапливание, у них вновь отключают горячую воду — после длительных отключений летом.



«Мало того, что летом горячей воды не было 46 дней! Так еще и сейчас неделю будем без воды и отопления! Дефекты <…> так и продолжаются», — рассказала Галина с Белградской, 26, к. 9а.



Дата начала отопительного сезона в Петербурге — она существует?

Федеральные нормативные акты четко регламентируют, когда должен начинаться и заканчиваться отопительный сезон. Согласно постановлению правительства № 354, отопление должно быть обеспечено, если пять дней подряд среднесуточная температура в регионе держится ниже +8 °C (не позднее, чем на следующий день). Если пять дней подряд на улице теплее +8 °C, то отопление должно быть отключено (не раньше, чем на следующий день).



Это же правило действует и для многоквартирных домов, не подключенных к центральному отоплению, если собственники сами не выбрали другие даты начала и окончания отопительного сезона.



Единое решение о включении отопительных систем в городе принимает уполномоченный в регионе орган — в Петербурге это комитет по энергетике. Он выбирает даты, ориентируясь на прогноз погоды от «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



Как сообщил «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, на ближайшей неделе ожидаются ночные температуры от 0 °C и дневные от +10 °C до +13 °C.



По данным сервиса «Яндекс. Погода», в ближайшие три недели прогнозируют холода не ниже «+2 °C,» с дневным уровнем температур в диапазоне от +7 °C до +15 °C. К концу октября отметка термометра начнет колебаться между 0 °C и +6 °C.



Тариф на тепло в 2024 году

Сколько денег придется заплатить за отопление — базово зависит от того, как долго эту услугу вам оказывали и сколько тепловой энергии было потрачено. На расход энергии влияет погода, состояние инженерных сетей и уровень энергоэффективности здания. Как заявляли петербургские поставщики теплоснабжения, имеет значение и то, насколько оперативно УК и ТСЖ со своей стороны регулируют потребление тепла.



Расход тепловой энергии измеряют в гигакалориях — как в случае, если в доме установлен счетчик, так и в случае, если вы платите по нормативу. Актуальный тариф на отопление в Петербурге составляет 2111,4 рубля/Гкал. Норматив расхода тепла зависит от года постройки и типа здания (то есть от его энергоэффективности). Это количество гигакалорий от 0,017 до 0,028, которое умножают на площадь жилого помещения в квадратных метрах.



С этого сезона по нормативу за отопление будут платить в том числе жители домов «на сцепке», которые получают горячую воду по коммуникациям от соседних зданий и не имеют своего счетчика. Такое правило устанавливает федеральный закон. «Фонтанка» публиковала списки адресов, которых это касается, с необходимыми расчетами.



В июле 2024 года городское правительство планировало проиндексировать коммунальные тарифы с максимальным ростом до 9,4 %. Губернатор Александр Беглов принял решение не повышать уровень оплаты за коммунальные услуги в 2024 году. Дополнительные расходы городского бюджета на субсидии теплоснабжающим организациям, которые компенсируют сдерживание цен, оценили более чем в 6,5 миллиарда рублей. В 2025 году тарифы могут всё же проиндексировать, в таком случае рост цен за услуги возьмет своё.



По данным Росстата на начало 2024 года, среди городов-миллионников Петербург занимает третье место по стоимости коммунальных услуг. Впереди — Москва и Екатеринбург.



Если отопительный сезон в городе объявлен, а в вашей квартире не появилось тепло — можно позвонить на горячую линию жилищного комитета или жилищного агентства вашего района. Все номера телефонов — в профильном разделе на сайте правительства Петербурга.



Ранее «Фонтанка» анализировала, насколько соотносятся между собой изменение температур за окном и расход теплоэнергии в сетях (а значит, и цифры в платежках).

