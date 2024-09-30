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Город Погода в Петербурге будет меняться резко. Подробный прогноз на неделю

Погода в Петербурге будет меняться резко. Подробный прогноз на неделю

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1 комментарий

Последний день сентября в Петербурге благодаря антициклону начался с солнечной и сухой, но холодной погоды. Антициклон сохранит влияние и во вторник, при этом ближайшей ночью температура местами опустится до заморозков. Затем погода изменится. Среда и четверг пройдут под воздействием циклонического вихря, и погода будет типично питерской — облачной, дождливой и холодной. А в конце недели очередное ядро скандинавского антициклона разгонит облака и прекратит дожди. Об этом «Фонтанке» 30 сентября сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня в городе переменная облачность, без осадков. Днём +11…+13 градусов. Ветер северный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник переменная облачность, без осадков. Ночью 0…+2 градуса, днём +10…+12. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду облачно, кратковременные дожди. Ночью +5…+7, днём +9…+11 градусов. Ветер восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ночью +7…+9 градусов, днём +10…+12. Ветер северный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу переменная облачность, без осадков. Ночью +3…+5 градусов, днём +11…+13. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Выходные, во предварительному прогнозу, начнутся антициклональной, преимущественно солнечной и сухой погодой с температурой +11…+13 градусов.

Уходящий сентябрь стал в Санкт-Петербурге самым тёплым за всю историю инструментальных наблюдений за погодой, напоминает Леус.

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Комментарии
1
282493173
1 час
наконец то отмучались с жарой
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