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Город Последний день сентября в Петербурге хочет хоть чем-то походить на лето

Последний день сентября в Петербурге хочет хоть чем-то походить на лето

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Погода в Петербурге хотя уже и осенняя, но напоминает лето благодаря солнцу в небе. После тёплого сентября воздух кажется холодным, однако для середины осени это норма.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 сентября в городе переменная облачность, днём без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 4–6 градусов, днём составит 10–12.

Сегодня погоду в регионе формирует холодный скандинавский антициклон. При переменной облачности осадков не ожидается, а температурные показатели будут близки к своей климатической норме. Атмосферное давление будет расти и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Октябрь начнётся примерно такой же погодой, а вот в среду уже возможны осадки.

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NSE
58 минут
Как же неохота опять напяливать на себя кучу одежды.
Ганс-Дитрих Геншер
2 минуты
ура, нормальная погода наступила
266065285
28 минут
Наконец-то нормальная осень, с опозданием на месяц-полтора.
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