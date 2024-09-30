Последний день сентября в Петербурге хочет хоть чем-то походить на лето

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Погода в Петербурге хотя уже и осенняя, но напоминает лето благодаря солнцу в небе. После тёплого сентября воздух кажется холодным, однако для середины осени это норма.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 сентября в городе переменная облачность, днём без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 4–6 градусов, днём составит 10–12.



Сегодня погоду в регионе формирует холодный скандинавский антициклон. При переменной облачности осадков не ожидается, а температурные показатели будут близки к своей климатической норме. Атмосферное давление будет расти и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».



Октябрь начнётся примерно такой же погодой, а вот в среду уже возможны осадки.

