Петербург переходит на периодическое протапливание с 30 сентября

В Петербурге с 30 сентября начинается периодическое протапливание. Об этом в пятницу,
Технические процедуры начнутся с 9 утра понедельника на следующей неделе в связи с «прогнозируемым снижением ночных температур»: постепенно будут включаться источники теплоснабжения для обеспечения отопительной циркуляции и последующего подключения домов к централизованной системе отопления.
В первоочередном порядке теплоснабжающим предприятиям было предписано подать тепло детским садам и школам, учреждениям здравоохранения и соцзащиты.
Губернатор Петербурга Александр Беглов, по поручению которого было подписано распоряжение комитета по энергетике и инженерному обеспечению о начале протапливания, отметил, что решение было принято «на основе анализа данных синоптиков».
Если собственники помещений в многоквартирных домах самостоятельно не определили иную дату начала периодического протапливания, организациям, предоставляющим услуги по отоплению при помощи оборудования из состава общего домового имущества, предложено также приступить к процедурам с
Таким образом организации жилищного блока смогут подготовиться к включению регулярного отопления.
Ранее Беглов поручил продлить срок периодического протапливания до двух недель, чтобы управляющие компании планово подготовили дома к регулярному отоплению. Сейчас паспорта готовности есть у 100% жилых зданий.