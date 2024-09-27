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    Петербург переходит на периодическое протапливание с 30 сентября

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    В Петербурге с 30 сентября начинается периодическое протапливание. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщили в Смольном.

    Технические процедуры начнутся с 9 утра понедельника на следующей неделе в связи с «прогнозируемым снижением ночных температур»: постепенно будут включаться источники теплоснабжения для обеспечения отопительной циркуляции и последующего подключения домов к централизованной системе отопления.

    В первоочередном порядке теплоснабжающим предприятиям было предписано подать тепло детским садам и школам, учреждениям здравоохранения и соцзащиты.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов, по поручению которого было подписано распоряжение комитета по энергетике и инженерному обеспечению о начале протапливания, отметил, что решение было принято «на основе анализа данных синоптиков».

    Если собственники помещений в многоквартирных домах самостоятельно не определили иную дату начала периодического протапливания, организациям, предоставляющим услуги по отоплению при помощи оборудования из состава общего домового имущества, предложено также приступить к процедурам с 30 сентября.

    Таким образом организации жилищного блока смогут подготовиться к включению регулярного отопления.

    Ранее Беглов поручил продлить срок периодического протапливания до двух недель, чтобы управляющие компании планово подготовили дома к регулярному отоплению. Сейчас паспорта готовности есть у 100% жилых зданий.

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    Периодическое протапливаниеОтоплениеТепло в домахОтопительный сезонАлександр Беглов
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