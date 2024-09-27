Петербург переходит на периодическое протапливание с 30 сентября

В Петербурге с 30 сентября начинается периодическое протапливание. Об этом в пятницу, 27 сентября , сообщили в Смольном.

Технические процедуры начнутся с 9 утра понедельника на следующей неделе в связи с «прогнозируемым снижением ночных температур»: постепенно будут включаться источники теплоснабжения для обеспечения отопительной циркуляции и последующего подключения домов к централизованной системе отопления.

В первоочередном порядке теплоснабжающим предприятиям было предписано подать тепло детским садам и школам, учреждениям здравоохранения и соцзащиты.