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Город ТЭК: Теплоэнергетики Петербурга готовы к периодическому протапливанию

ТЭК: Теплоэнергетики Петербурга готовы к периодическому протапливанию

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7 комментариев

ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили подготовку сетей к отопительному сезону. За лето организации провели 36 испытаний трубопроводов.

В настоящее время теплоэнергетики полностью готовы к началу периодического протапливания, доложил генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков на совещании по подготовке к отопительному сезону. В этом году оба предприятия проверили более 7500 км теплосетей и отремонтировали 256 котельных и 320 центральных тепловых пунктов. В ходе испытаний обнаружили и заменили пять ненадежных участков, сообщает 4 сентября пресс-служба «Теплосети».

«Гидравлические испытания, которые прошли межотопительный период, помогли предотвратить предприятиям еще 1710 дефектов», — отметили в компании. На сегодняшний день теплоэнергетики заменили в общей сложности почти 5000 метров ненадежных трубопроводов.

Большинство дефектов было обнаружено в зоне ответственности «Теплосети». По словам Болтенкова, после покупки ТЭК акций компании была начата залповая реконструкция изношенных трубопроводов, находящихся на ее балансе. До конца 2028 года запланировано переложить 500 километров труб. В этом году «Теплосеть» приступит к реконструкции по 40 объектам общей протяженностью 142 километра. Активные работы стартуют в районах, где трубы изношены более чем наполовину, — Адмиралтейском, Василеостровском и Центральном.

В конце августа глава комитета по энергетике Петербурга Станислав Протасов рассказал, что за время испытаний на городских теплосетях в 2024 году выявили порядка 1800 дефектов. Наиболее сложная ситуация, по его словам, у «Теплосети», которую ГУП «ТЭК» выкупил у структур «Газпрома» в конце прошлого года. Недавно, как писала «Фонтанка», в компании сменился руководитель.

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Петербург Теплосети Отопительный сезон
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Комментарии
7
Barmaley_5e4d0211d3423
4 сентября 2024, 17:07
"Наиболее сложная ситуация, по его словам, у «Теплосети», которую ГУП «ТЭК» выкупил у структур «Газпрома»" На это денег у Газпрома не нашлось ...
Cashmare
4 сентября 2024, 16:54
кстати, странно, а чего это никто не верещит: "включите уже отопление, осень!"
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