ТЭК: Теплоэнергетики Петербурга готовы к периодическому протапливанию

В настоящее время теплоэнергетики полностью готовы к началу периодического протапливания, доложил генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков на совещании по подготовке к отопительному сезону. В этом году оба предприятия проверили более 7500 км теплосетей и отремонтировали 256 котельных и 320 центральных тепловых пунктов. В ходе испытаний обнаружили и заменили пять ненадежных участков, сообщает 4 сентября пресс-служба «Теплосети».

«Гидравлические испытания, которые прошли межотопительный период, помогли предотвратить предприятиям еще 1710 дефектов», — отметили в компании. На сегодняшний день теплоэнергетики заменили в общей сложности почти 5000 метров ненадежных трубопроводов.

Большинство дефектов было обнаружено в зоне ответственности «Теплосети». По словам Болтенкова, после покупки ТЭК акций компании была начата залповая реконструкция изношенных трубопроводов, находящихся на ее балансе. До конца 2028 года запланировано переложить 500 километров труб. В этом году «Теплосеть» приступит к реконструкции по 40 объектам общей протяженностью 142 километра. Активные работы стартуют в районах, где трубы изношены более чем наполовину, — Адмиралтейском, Василеостровском и Центральном.